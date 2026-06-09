Stars Jon Stewart bezeichnet Donald Trump als ‚fragiles Mann-Baby‘ nach Interview-Abbruch

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Bang Showbiz | 09.06.2026, 11:00 Uhr

Jon Stewart bezeichnet Donald Trump als 'fragiles Mann-Baby' nach Interview-Abbruch.

Der TV-Moderator Donald Trump wurde von Jon Stewart als „unglaublich fragiles Mann-Baby“ bezeichnet, nachdem Trump ein Interview vorzeitig beendet hatte. Der 63-jährige Moderator kritisierte den 79-jährigen US-Präsidenten für dessen Reaktion auf die Faktenchecks der NBC-Journalistin Kristen Welker während eines Interviews in der Sendung ‚Meet the Press‘ in der vergangenen Woche. Welker hatte unter anderem darauf hingewiesen, dass Trump keine Beweise für seine Behauptungen vorgelegt habe, die US-Präsidentschaftswahl 2020 sei manipuliert worden. In seiner Sendung ‚The Daily Show‘ sagte Stewart: „Man könnte das als den Wutanfall eines unglaublich fragilen Mann-Babys betrachten, dessen papierdünne Haut es nicht erträgt, sich außerhalb der schleimigen Umarmung seiner ihn anhimmelnden Gefolgsleute zu bewegen. Oder eigentlich weiß ich nicht, wie man es anders sehen könnte. Genau das ist es. Es ist traurig. Sehr traurig.“

Zu Beginn des Interviews hatten sowohl Trump als auch Welker den Regen vor dem Gebäude erwähnt. Gegen Ende wurde die Stimmung jedoch deutlich angespannter. Stewart scherzte: „Dann kommen wir zu dem Moment, in dem aus der vom Regen durchwehten Liebeskomödie des amerikanischen Hinterlands ein Mann wird, der mit seinem schlimmsten Albtraum in einer Scheune gefangen ist: Einer Frau … die nicht aufhört, relevante Fragen zu stellen.“ Er fügte hinzu, jeder wisse, dass Trump das Gebäude während des Interviews ohnehin nicht verlassen hätte, „weil es draußen regnet“. Weiter witzelte Stewart: „Und wie bekannt ist, ist Feuchtigkeit der natürliche Feind der nordamerikanischen Überkämmfrisur.“

Kritisch äußerte sich Stewart auch darüber, dass Welker Trumps schlechte Laune und Frustration teilweise dem Regen zugeschrieben habe. Zudem bemerkte er, dass sie ein weiteres Interview mit Trump erhalten habe, nachdem dieser das erste vorzeitig beendet hatte. Stewart sagte: „Er war nicht wegen des Regens verärgert. Donald Trump hat das Interview nicht wegen des Regens abgebrochen, sondern weil er herausgefordert wurde, nicht weil er abgelenkt war. Vielleicht wird es Zeit, dass wir aufhören, ständig Entschuldigungen für diesen Mann zu finden, nur um weiterhin Zugang zu seinem ständigen Unsinn zu bekommen.“