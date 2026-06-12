Musik Ariana Grande kritisiert Donald Trump wegen ‚barbarischer‘ Nutzung ihres Songs in ICE-Video

Ariana Grande - Golden Globe Awards 2025 -Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.06.2026, 21:00 Uhr

Ariana Grande hat das Weiße Haus verurteilt, nachdem ihr Song 'Bye' mit einem TikTok-Video kombiniert wurde, das Festnahmen von Einwanderern zeigt. Sie bezeichnete den Schritt als 'barbarisch'.

Ariana Grande hat Donald Trump scharf kritisiert, nachdem ihr Song ‚Bye‘ als Hintergrundmusik für ein TikTok-Video verwendet wurde, das Festnahmen durch die US-Einwanderungsbehörde ICE zeigte.

Der Clip, der am Dienstag (9. Juni) veröffentlicht wurde, zeigte ICE-Beamte dabei, wie sie Menschen festnahmen und ihnen Handschellen anlegten, während Arianas Song im Hintergrund lief. Die Bildunterschrift lautete: „Bye-bye. Präsident Trump hat die sicherste Grenze der Geschichte geschaffen.“

Ariana reagierte mit einem inzwischen gelöschten Kommentar: „Bitte verwendet meine Musik niemals im Zusammenhang mit diesem barbarischen, unmenschlichen, abscheulichen Unsinn. F*** ICE.“ Ihr Team bestätigte später gegenüber ‚Variety‘, dass der Kommentar echt gewesen sei, obwohl er inzwischen nicht mehr öffentlich sichtbar ist. Der Ton des TikTok-Videos wurde mittlerweile stummgeschaltet. Die Plattform zeigt nun die Meldung: „Dieser Sound ist nicht verfügbar.“ Ein Sprecher des Weißen Hauses verteidigte das Video mit den Worten: „Was tatsächlich barbarisch, unmenschlich und abscheulich ist, sind kriminelle illegale Einwanderer, die unschuldige amerikanische Bürger verletzt und getötet haben.“

Ariana hat Trump und seine Unterstützer wiederholt kritisiert und infrage gestellt, ob sich die Wähler acht Monate nach Beginn seiner zweiten Amtszeit tatsächlich „besser fühlen“. In einer weiterverbreiteten Botschaft hob sie Sorgen über verschärfte Einwanderungsmaßnahmen, Angriffe auf die Rechte von Transmenschen sowie das hervor, was sie als allgemeinen Abbau der Meinungsfreiheit bezeichnete. Ariana – die bei der Präsidentschaftswahl 2024 die demokratische Kandidatin Kamala Harris unterstützte – hatte ihre Fans bereits zuvor dazu aufgefordert, Trump „abzulehnen“, nachdem er 2022 offiziell seine Rückkehr ins Amt angekündigt hatte. Dabei verwies sie auf mehrere Kontroversen, in die er verwickelt gewesen sei.

Die 32-jährige Sängerin teilte damals einen langen Beitrag in ihrer Instagram-Story, in dem es hieß: „Zur Erinnerung: Donald Trump ist der einzige Präsident in der Geschichte der Vereinigten Staaten, gegen den zweimal ein Amtsenthebungsverfahren eingeleitet wurde. Trump befindet sich außerdem mitten in einer Reihe von Ermittlungen und Klagen in mehreren Bundesstaaten des Landes … Gegen ihn wird derzeit auf Bundesebene ermittelt, weil er beim Verlassen des Weißen Hauses geheime Dokumente mitgenommen haben soll. Außerdem wird gegen ihn im Bundesstaat New York in zwei getrennten Verfahren – einem zivilrechtlichen und einem strafrechtlichen – wegen mutmaßlichen Betrugs durch die Trump Organization ermittelt. In Georgia wird gegen ihn wegen seiner Rolle bei dem Versuch ermittelt, die Wahlergebnisse von 2020 rückgängig zu machen. Und falls das noch nicht genug ist: Trump hat erst vergangene Woche den Ausschuss des Repräsentantenhauses verklagt, der den Angriff auf das US-Kapitol vom 6. Januar untersucht, um einer Vorladung zur Aussage zu entgehen.“