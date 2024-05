Stars Alec Baldwin: Er beschimpfte Paul McCartney

Alec Baldwin - Rome - April 3rd 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.05.2024, 08:00 Uhr

Alec Baldwin hat zugegeben, dass er Sir Paul McCartney einmal ein „A-Loch“ genannt hat.

Der 66-jährige ‚Glengarry Glen Ross‘-Schauspieler sagte, er habe die 81-jährige Beatles-Ikone beschimpft, als er merkte, dass er in Topform und großartig im Yoga war.

Dem Podcast ‚Our Way with Paul Anka and Skip Bronson‘ erzählte Alec, gegen den im April eine Anklage wegen des Todes der Kamerafrau Halyna Hutchins (42) am Set seines Neo-Western-Films ‚Rust‘ im Jahr 2021 fallen gelassen wurde: „Ich habe einen Yoga-Kurs gemacht mit Lorne Michaels, John Eastman, der der Schwager von Paul ist und John Alexander, der Maler. Wir waren zu fünft. Wir besuchten eine Yogastunde. Wir nannten uns die ‚Yoga Boys‘. Und der Einzige, der wirklich gut im Yoga war, war McCartney. Er machte einen Handstand oder einen Kopfstand und er hatte den geschmeidigsten Körper, den man je gesehen hat – und damals war er Ende 60 – und er war so fit. Einmal machte er einen Kopfstand, bevor er ging, und er steht auf und flüstert mir zu: ‚Ich werde meine Tochter zum Mittagessen bringen. Wir sehen uns später.‘ Ich schaute zu ihm auf, nachdem er den Kopfstand gemacht hatte, und ich sagte: ‚Du bist ein A***loch.‘“

Alec fügte hinzu, wie er sich selbst mit der Beleidigung schockierte: „Ich hätte nie gedacht, dass ich einen der Beatles als A***loch bezeichnen würde, aber er hat uns einfach immer mit seinen körperlichen Fähigkeiten fertig gemacht! Er war ein sehr fitter Kerl.“ Alecs Tage in Los Angeles neigen sich nun dem Ende zu, denn er verriet auch, dass er gerade dabei ist, mit seiner Familie nach Vermont zu ziehen. Der dreifache Emmy-Gewinner sprach auch darüber, dass er 39 Jahre nüchtern ist. Er sagte: „Ich spreche nicht oft darüber. Ich erwähne es hin und wieder, wenn es Sinn macht. Ich bin 39 Jahre nüchtern. Ich wurde am 23. Februar 1985 nüchtern. Ich hatte zwei Jahre lang jeden Tag ein brandheißes Problem. Ich glaube, ich habe eine Linie Kokain von hier bis zum Saturn geschnupft.“