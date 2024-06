Stars Alec Baldwin: Er muss vor Gericht

29.06.2024

Der 66-jährige Schauspieler muss sich aufgrund des tödlichen Vorfalls am ‚Rust‘-Set vor Gericht verantworten.

Alec Baldwin muss laut Richterbeschluss vor das Strafgericht.

Der 66-jährige Schauspieler steht im Mittelpunkt der Ermittlungen um den Vorfall am Set des Western ‚Rust‘, bei dem sich im Oktober 2021 ein Schuss aus einer Requisitenwaffe löste und die Kamerafrau Halyna Hutchens tödlich verletzte. Bereits mehrfach hatten die Anwälte des Filmstars versucht, eine Klage wegen fahrlässiger Tötung gegen Baldwin abzuwenden. Als Begründung ihres Antrags gaben sie an, dass die Schusswaffe, mit der Hutchins getötet worden war, durch die Untersuchungen der Behörden zerstört wurde, weshalb kein gerechtes Urteil zustande kommen könne. Am Freitag (28. Juni) beschloss die zuständige Richterin jedoch erneut, dass es zum Strafprozess kommen soll.

Richterin Mary Marlowe Sommer hörte in den vergangenen Tagen verschiedene Aussagen an, bevor sie ihren Beschluss bekannt gab. In ihrer Entscheidung schrieb sie: „Das Gericht befindet, dass der Angeklagte nicht ausreichend beweisen konnte, dass der Staat mit böser Absicht handelte, als bestimmte Komponenten der Schusswaffe während der Tests auf unbeabsichtigte Entladung zerstört wurden.“ Sollte Baldwin tatsächlich wegen fahrlässiger Tötung verurteilt werden, droht ihm womöglich sogar eine Gefängnisstrafe.