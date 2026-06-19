Stars Alec Baldwin hat Respekt vor der Abendroutine

Alec Baldwin at Torino Film Festival - Getty - November 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.06.2026, 18:00 Uhr

Alec Baldwin würde lieber „Bären und Wölfen“ gegenüberstehen, die versuchen, ihn zu fressen, als seine Kinder ins Bett zu bringen.

Der 68-jährige Schauspieler – der mit seiner Ex-Frau Kim Basinger die 30-jährige Ireland hat und mit seiner Ehefrau Hilaria die 12-jährige Carmen, den 10-jährigen Rafael, den 9-jährigen Leonardo, den 8-jährigen Romeo, den 5-jährigen Eduardo, die ebenfalls 5-jährige Maria Lucia sowie die 3-jährige Ilaria – gab zu, dass die Abendroutine in seinem Haushalt sehr hektisch sein kann, während er von einem seiner Kinder in die Mangel genommen wurde.

Im Gespräch mit seiner Tochter Carmen für ‚Extra‘ lachte er, als sie ihn fragte, was schwieriger sei: „sich in Hollywood zurechtzufinden oder sieben Kinder ins Bett zu bringen“. „Ich wäre lieber auf einem eisigen Berg in Alaska und würde einen Abenteuerfilm drehen, in dem Bären, Wölfe und Kondore versuchen, mich zu fressen, als die Kinder ins Bett zu bringen.“

Der Darsteller findet es schwierig, seinen Kindern ein gutes Vorbild zu sein. Auf die Frage, was das Schwierigste am Vatersein sei, antwortete er: „Tut mir leid, in diesem Haus gibt es nur eine Antwort auf diese Frage, ähem … Das Schwierigste ist, ein Vorbild zu sein. Man macht Fehler. Man tut etwas Falsches. Ein paar unglückliche Worte rutschen einem heraus. Ich sage manche Dinge und weiß, dass ich geduldiger sein muss.“