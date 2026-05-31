Stars Hilaria Baldwin über Altersunterschied zu Ehemann Alec: ‚Klingt wie ein schlechter SNL-Sketch‘

Alec Baldwin and Hilaria Baldwin - Nov 2023 - Glamour Women of the Year - Lincoln Center-NYC - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 31.05.2026, 12:00 Uhr

Die Yoga-Lehrerin und den Hollywood-Star trennen ganze 26 Jahre. Für Hilaria Baldwin klingt der Altersunterschied "lächerlich".

Hilaria Baldwin findet, dass der Altersunterschied zwischen ihr und ihrem Ehemann Alec Baldwin absurd klingt.

Die 42-jährige Podcasterin ist seit 2012 mit dem heute 68-jährigen Schauspieler verheiratet und gibt zu, dass der große Altersunterschied auch für sie selbst manchmal ungewöhnlich wirkt. Im Gespräch mit der Zeitung ‚Daily Mail‘ gestand Hilaria: „Eine 27-jährige Yogalehrerin, die mit einem reichen und berühmten älteren Mann verheiratet ist – das klingt lächerlich. Es klingt wie ein schlechter Sketch bei ‚Saturday Night Live‘.“

Dennoch können Hilaria und Alec über ihren Altersunterschied inzwischen lachen. „Zum Glück hat es funktioniert, aber wir machen uns in unserer Familie ständig gegenseitig darüber lustig“, verriet sie. „Ich glaube, viele Menschen erwarten, dass Alec jemanden wollte, den er herumkommandieren kann. Aber wir begegnen uns auf Augenhöhe.“ Das Paar hat gemeinsam sieben Kinder: Carmen (12), Rafael (10), Leonardo (9), Romeo (8), Eduardo (5), Maria Lucia (5) und Ilaria (3).

Trotz ihrer langen Ehe haben sie Wege gefunden, die Romantik lebendig zu halten. „Wir sind in letzter Zeit beruflich viel unterwegs gewesen, aber wir versuchen, viele Date-Nights einzuplanen, die meist ein gemeinsames Abendessen beinhalten“, erzählte Hilaria. Diese Zeit zu zweit findet das Paar sehr kostbar. „Entweder gehen wir aus oder ich koche, und meistens sitzen wir dann zusammen, reden und tauschen uns über unsere sieben Kinder und unsere Projekte aus“, fügte die Unternehmerin hinzu.

Alec hatte bereits zuvor erklärt, dass er in Zukunft deutlich mehr Zeit mit seiner Frau und den Kindern verbringen möchte. Der Schauspieler feierte große Erfolge in Hollywood, ist inzwischen jedoch bereit, berufliche Chancen sausen zu lassen, um öfter bei seinen Lieben zu sein. Alec, der nach dem tödlichen Schusswaffenunfall am Set des Films ‚Rust‘ im Jahr 2021 eine längere Schauspielpause einlegte, enthüllte im Podcast ‚Awards Chatter‘ von ‚The Hollywood Reporter‘: „Ehrlich gesagt möchte ich mein Haus gar nicht mehr verlassen. Ich möchte eigentlich nicht mehr arbeiten. Wirklich nicht. Ich möchte in den Ruhestand gehen und mit meinen Kindern zu Hause bleiben.“