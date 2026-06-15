Stars Alec Baldwin verrät seinen größten Wunsch für seine Kinder

Alec Baldwin at Torino Film Festival - Getty - November 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.06.2026, 11:00 Uhr

Der Schauspieler wünscht sich, dass seine Kinder trotz der schwierigen Weltlage mit "Hoffnung" aufwachsen.

Alec Baldwin möchte, dass seine Kinder mit „Hoffnung“ aufwachsen.

Der Hollywood-Star hat mit seiner Ehefrau Hilaria die Kinder Carmen (12), Rafael (10), Leonardo (9), Romeo (8), Eduardo (5), Maria Lucia (5) und Ilaria (3). Aus seiner ersten Ehe mit Kim Basinger stammt Tochter Ireland (30). Nun äußerte sich der 68-Jährige offen zu seinen politischen Ansichten. Er hofft, seinen Kindern beizubringen, mit demselben „Kampfgeist“ gegen das aufzuwachsen, was in der Welt falsch läuft.

„Ich möchte, dass meine Kinder mit Hoffnung aufwachsen, denn im Moment ist es hoffnungsloser als je zuvor“, erklärte er gegenüber ‚E! News‘. „Wir müssen weiter kämpfen, um unseren Kindern zu beweisen, dass man weiter kämpfen muss.“ Baldwin betonte, wie wichtig es sei, auch in schwierigen Zeiten an das Gute zu glauben. „Man muss Hoffnung haben, und man muss weiter kämpfen, um die Macht in unserer Gesellschaft zu übernehmen und diese Verantwortung – diese enorme Verantwortung – von Menschen wegzunehmen, die sie missbrauchen werden“, schilderte er.

Der Darsteller scherzte, dass seine Träume für seine Kinder inzwischen größer geworden seien als früher. „Eine Zeit lang dachte ich, ich wollte einfach nur, dass sie meinen Rollstuhl schieben“, lachte er. „Ich sage: ‚Ich möchte, dass ihr trainiert und stark werdet, denn ihr werdet den alten Mann bald im Rollstuhl schieben.'“

Anfang dieses Jahres gab Baldwin zu, dass er eigentlich nicht mehr arbeiten möchte und lieber „in Rente gehen und zu Hause bleiben“ würde – nach seinen Erfahrungen mit einem ruhigeren Leben im Anschluss an die ‚Rust‘-Tragödie. Der erfahrene Schauspieler hielt am Set des Westerns im Oktober 2021 eine Requisitenwaffe in der Hand, als sich diese entlud und die Kamerafrau Halyna Hutchins tötete sowie Regisseur Joel Souza verletzte.

Baldwin war daraufhin in einen langwierigen Rechtsstreit verwickelt und sah sich mit Totschlagsvorwürfen im Zusammenhang mit dem Vorfall konfrontiert. Die Anklagen gegen den Star wurden zweimal fallengelassen, und der Fall ist abgeschlossen. Doch die Folgen der Tragödie beschäftigen ihn weiterhin.

Baldwin erklärte im Podcast ‚Awards Chatter‘ von ‚The Hollywood Reporter‘: „Aufgrund der Situation in New Mexico, die sehr schmerzhaft war, blieb ich viel zu Hause. Ich war dreieinhalb Jahre lang zu Hause bei meinen Kindern – ich habe kaum gearbeitet – und das ändert sich jetzt gerade. Ich werde wieder einige Dinge machen.“ Eigentlich habe er jedoch gar keine Lust dazu: „Ich möchte nicht mehr arbeiten. Ich möchte wirklich in Rente gehen und zu Hause bei meinen Kindern bleiben.“