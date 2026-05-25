Stars Ireland Baldwin erwartet zweites Kind mit Partner RAC

Ireland Baldwin January 2020 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.05.2026, 12:20 Uhr

Der Tochter von Alec Baldwin und Kim Basinger ist wieder schwanger.

Ireland Baldwin hat bekannt gegeben, dass sie ihr zweites Kind mit ihrem langjährigen Partner RAC erwartet.

Drei Jahre nachdem das Paar Tochter Holland willkommen hieß, teilte die 30-Jährige die Neuigkeit in einem verspielten Social-Media-Video. Gemeinsam mit RAC – mit bürgerlichem Namen André Allen Anjos – veröffentlichte sie den Schwangerschafts-Beitrag auf Instagram. Die Tochter von Alec Baldwin und Kim Basinger postete ein kurzes Reel mit Babyartikeln wie einem Strampler, einer Babyflasche und Schlafutensilien, bevor schließlich ein Ultraschallbild eingeblendet wurde. Ireland versah den Beitrag lediglich mit einem roten Herz-Emoji.

Ihre Bekanntgabe erfolgt inmitten anhaltenden öffentlichen Interesses an der Baldwin-Familie – insbesondere nach Alec Baldwins TLC-Realityserie ‚The Baldwins‘ und der fortlaufenden Aufmerksamkeit rund um das Familienleben des Schauspielers nach Jahren voller Schlagzeilen über seine Beziehungen sowie dem tödlichen ‚Rust‘-Vorfall von 2021.

Erst vergangene Woche teilte Ireland zudem Fotos von den Feierlichkeiten zum dritten Geburtstag ihrer Tochter Holland. Zu sehen waren Bilder einer Party mit Ponys, einem Picknick-Setup und einer rosafarbenen Torte mit bunten Streuseln. Das Model schrieb auf Instagram: „Morgen wird mein winzig kleines Baby drei Jahre alt. Heute haben wir sie gefeiert.“ Ireland und RAC hatten Ende 2022 erstmals bekannt gegeben, dass sie ihr erstes Kind erwarten. Damals teilten sie an Silvester ein Ultraschallbild zusammen mit Neujahrsgrüßen an ihre Follower.

Alec Baldwin hatte sich in einer im März 2025 ausgestrahlten Folge von ‚The Baldwins‘ über das schwierige Verhältnis zu Ireland nach seiner Scheidung von Kim Basinger geäußert. „Meine Beziehung zu meiner Tochter Ireland wurde durch die Scheidung von ihrer Mutter sehr negativ beeinflusst. Es hat lange gedauert, das wieder aufzubauen. Deshalb achte ich heute so sehr auf meine Beziehung zu meinen jüngeren Kindern“, offenbarte der Hollywood-Star.