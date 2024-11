Netflix-Film "Spellbound" Alec und Hilaria Baldwin sorgen bei Premierenabend für Familientrubel

Alec und Hilaria Bladwin brachten sechs ihrer sieben Kinder mit zur "Spellbound"-Premiere in New York City. (ae/spot)

SpotOn News | 12.11.2024, 10:55 Uhr

Der neue Netflix-Animationsfilm "Spellbound" verspricht eine Reise in die magische Welt von Lumbria. Die wollte sich auch ein berühmter Familien-Clan nicht entgehen lassen: Zur Premiere in New York am 11. November brachten Alec und Hilaria Baldwin sechs ihrer sieben Kinder mit.

Der Animationsstreifen "Spellbound" (ab 22. November bei Netflix) ist ein Film für die ganze Familie. Und das bewiesen Schauspieler Alec Baldwin (66) und seine Frau Hilaria (40) am Montagabend in New York City eindrücklich. Sie brachten zur Premiere sechs ihrer sieben Kinder mit und sorgten damit für reichlich Action auf dem roten Teppich.

Das Nesthäkchen der Familie fehlte

Bevor es ins Kino ging, posierte die Großfamilie für die Fotografen. Es erwies sich allerdings angesichts der munteren Kinderschar als nahezu unmöglich, ein Bild zu schießen, auf dem alle in die Kamera blicken. Alec Baldwin hielt für den Gruppenschnappschuss seine Tochter María (3) fest, während Hilaria Baldwin ihren Sohn Eduardo "Edu" (4) in den Armen hielt. Der Schauspieler trug ein Jeanshemd, graue Hosen, ein schwarzes Shirt und Turnschuhe, seine Frau einen schwarzen Hosenanzug und High Heels.

Die älteste Tochter Carmen (11) stand in einem blauen Blumenkleid, einer cremefarbenen Strickjacke und weißen Turnschuhen an der Seite ihrer Mutter. Ihre jüngeren Brüder Rafael (9), Leonardo (7) und Romeo (6) standen zwischen Carmen und ihrem Vater. Die Jungen trugen legere Kleidung in verschiedenen Kombinationen aus langärmeligen Hemden, maßgeschneiderten Hosen und Turnschuhen. Nur das jüngste Kind, die zweijährige Ilaria fehlte.

Reality-Serie angekündigt

Der Familienausflug ist das erste Mal, dass die Baldwins als Familie über den roten Teppich laufen, seit die Anklage gegen den Schauspieler wegen Totschlags im Juli fallengelassen wurde. Der 66-Jährige stand diesen Sommer vor Gericht, nachdem "Rust"-Kamerafrau Halyna Hutchins 2021 starb, als sie mit einer Requisitenwaffe erschossen wurde, die Baldwin am Set in der Hand hielt. Er bestritt, den Abzug gedrückt zu haben, und behauptete, er habe nicht gewusst, dass sich eine Kugel in der Kammer befand. "Es gibt zu viele Menschen, die mich unterstützt haben, um ihnen jetzt zu danken", schrieb Alec am 13. Juli auf seinem Instagram-Account, nachdem die Anklage fallengelassen worden war. "Ihr alle werdet nie wissen, wie sehr ich eure Freundlichkeit gegenüber meiner Familie schätze."

Eine Woche später hatte er mit seiner Frau den ersten Auftritt als Paar nach dem Prozess auf einem roten Teppich, als sie im Rahmen der "SummerDocs"-Reihe den Film "War Game" beim Hamptons International Film Festival ansahen. Im Juni gaben die beiden bekannt, dass sie mit ihren Kindern in ihrer eigenen Reality-Serie für TLC auftreten werden.

Das Paar lernte sich im Februar 2011 in einem New Yorker Restaurant kennen. Die Hochzeit erfolgte im Juni 2012 – dann ging es Schlag auf Schlag mit dem Nachwuchs. Mit seiner Ex-Frau Kim Basinger (70) hat Alec Baldwin zudem Tochter Ireland (29), die ihn im Mai 2023 zum Großvater machte.