"Ich komme darüber gar nicht hinweg" Alessandra Meyer-Wölden: Ihr Ex-Mann hat eine 22-jährige Freundin

In ihrem Podcast verrät Alessandra Meyer-Wölden, dass ihr Ex-Mann eine neue Freundin hat. (dam/spot)

SpotOn News | 17.01.2025, 12:59 Uhr

Alessandra Meyer-Wölden spricht nur selten über ihren zweiten Ex-Mann. Nun verrät die 41-Jährige überraschend, dass der Vater ihrer jüngsten Zwillinge mit einer deutlich jüngeren Freundin zusammen ist: "Ich komme darüber gar nicht hinweg", gibt das Model zu.

Das scheint Alessandra Meyer-Wölden (41) erst einmal verdauen zu müssen. Ihr zweiter Ex-Ehemann ist jetzt mit einer 22-jährigen Frau zusammen – eine unangenehme Situation für Meyer-Wölden, wie sie ihrem ersten Ex-Mann Oliver Pocher (46) in ihrem gemeinsamen Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt" (exklusiv bei Podimo) erzählt.

Meyer-Wölden war in zweiter Ehe mit einem US-amerikanischen Geschäftsmann verheiratet. Im März 2017 brachte sie erneut Zwillinge zur Welt, Ende 2020 machte sie die Trennung öffentlich. Gemeinsam mit ihren Zwillingssöhnen traf sie nun auf ihren Ex-Mann und dessen neue Freundin. "Das war mein absolutes Horrorszenario – dazusitzen und zu sehen, wie der Ex-Partner mit jemandem auftaucht, der wirklich nur halb so alt ist wie man selbst", schildert Meyer-Wölden. Obwohl sie die Situation als "herausfordernd" beschreibt und betont, dass sie daraus lernen wolle, gesteht sie später: "Ich komme darüber einfach nicht hinweg."

Auch Pocher hat die junge Frau bereits kennengelernt. "Und dein O-Ton war: 'Ich habe deinen Ex-Mann und das Model getroffen", erinnert sich Meyer-Wölden in der aktuellen Podcast-Folge. "Die Freundin war sehr hübsch, das kann man nicht anders sagen. Aber du bist auch hübsch", schiebt Pocher wenig später hinterher.

Söhne haben sich auf Internat bereits eingelebt

Doch nicht nur die neue Freundin sorgt bei Meyer-Wölden und Pocher für Gesprächsstoff: Ihre gemeinsamen Söhne, ebenfalls Zwillinge, gehen ab sofort auf ein Golfinternat in Marbella, Spanien. Die 41-jährige Mutter begleitete ihre Söhne allein zur Einschulung – eine bewusste Entscheidung, wie sie erklärt: "Die ersten Tage waren wirklich hart. […] Es war ganz gut, dass du nicht dabei warst. Man mag es kaum glauben, aber Olli kann auch sehr nah am Wasser gebaut sein. […] Es war schon sehr emotional."

Auf dem Internat müssen sich die Jungs nun selbstständig um ihren Alltag kümmern: Von Wäsche waschen bis zum Einkaufen liegt alles in ihrer Verantwortung. Dabei zeigen sie bereits erstaunlichen Unternehmergeist: Die Zwillinge haben ihr Taschengeld demnach in Snacks investiert und betreiben nun einen improvisierten "Supermarkt" in ihrem Zimmer. Mit ihrer Geschäftsidee, die Süßigkeiten zum "dreifachen Preis" an ihre Mitschüler zu verkaufen, haben sie laut Meyer-Wölden bereits beachtliche 100 Euro erwirtschaftet.