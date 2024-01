Zahnfleischentzündung veränderte alles Alex Rodríguez: So hat er 15 Kilo abgenommen

Alex Rodríguez beschloss nach einem Zahnarztbesuch, mehr auf seinen körperlichen Zustand zu achten. (ae/spot)

SpotOn News | 06.01.2024, 16:30 Uhr

Die Diagnose Zahnfleischentzündung hat den ehemaligen Baseballprofi Alex Rodríguez zu einer Veränderung seines Lebenswandels bewegt. Der frühere Verlobte von Jennifer Lopez hat dadurch stark abgenommen.

Der ehemalige Baseballspieler Alex Rodríguez (48) hat rund 15 Kilo abgenommen. Auslöser war eine überraschende Diagnose bei einem Zahnarztbesuch, wie er im Mai verriet. Jetzt schilderte er in "Men's Health" ausführlich, wie er danach seinen Lebensstil veränderte.

Video News

"Der erste Schritt ist immer der schwerste"

In einem Essay schrieb der Ex-Verlobte von Jennifer Lopez (54): "Zu meiner Yankee-Zeit gehörte es zu unserer medizinischen Routine, zweimal im Jahr zum Zahnarzt zu gehen, und seitdem bin ich dabei geblieben. Bei einem Besuch bei meinem Zahnarzt in Miami wurde bei mir eine Parodontitis diagnostiziert." Die chronische bakterielle Zahnfleisch-Infektion habe ihn "nervös" gemacht, und er habe deshalb eine "proaktive Behandlung" begonnen. "Seitdem gehe ich alle drei Monate zur Behandlung und freue mich, diese Krankheit unter Kontrolle zu haben." Damals habe er jedoch damit begonnen "allgemein über die allgemeine Gesundheit nachzudenken, sei es zahnmedizinisch oder etwas wie stärker werden mit meiner Herz-Kreislauf-Arbeit".

Weiter schilderte A-Rod: "Der erste Schritt ist immer der schwerste. Für meine allgemeine Gesundheit begann ich damit, mich auf einen ganz bestimmten Teil meines Tages zu konzentrieren: vom Aufwachen am Morgen bis zum Mittag. Diese Zeit investiere ich besonders in meine Gesundheit und mein Wohlbefinden – insbesondere in mein Training und mein Stretching." Er mache Pilates, Yoga, Meditation, gehe ins Dampfbad und in die Sauna. "Dann komme ich mittags ins Büro und bleibe bis 18 Uhr dort, und dann komme ich nach Hause und esse mit meiner Familie zu Abend. Diese Routine ist ziemlich neu und funktioniert bisher recht gut."

Etliche Übungen seiner aktiven Profisportler-Karriere wolle er hingegen nicht mehr machen, vor allem Übungen mit hoher Belastung. "Der größte Unterschied besteht darin, dass ich nicht mehr so ​​hart oder schwer trainiere wie früher. Heutzutage geht es mehr um Mobilität, Flexibilität und die Erhaltung der Gesundheit – nicht um Leistung."

Er habe durch seinen neuen Lebenswandel stark abgenommen, wie er auch gerne bei Instagram zeigt. "Das war eigentlich nicht die Absicht, sondern einfach das Ergebnis besserer Gewohnheiten: Reduzierung des Fleischkonsums, Nachtwanderungen und konsequentes Herz-Kreislauf- und Krafttraining." Er fühle sich nun jedoch "viel besser": "Ich fühle mich gesünder, ich fühle mich jünger und ich freue mich jeden Tag darauf, anzugreifen. Seitdem ich diese Änderungen vorgenommen habe, fühle ich mich voller Energie. Ich fühle mich klarer in meinen Gedanken. Ich bewege mich besser. Ein Vorteil ist, dass meine Kleidung besser passt."

Weniger Fleisch, mehr Bewegung

Statt wie früher an fünf oder sogar sechs Tagen ein Steak zu essen, nehme er jetzt nur noch etwa alle zehn Tage Fleisch zu sich. Dafür erhöhte er die Gym-Besuche: "Anstatt zwei oder drei Tage die Woche zu trainieren, versuche ich, sechs oder sieben Tage die Woche ins Fitnessstudio zu gehen – auch wenn es keine wahnsinnig hohe Intensität ist, nur wegen der Konstanz." Wichtig sei ihm auch der Kontakt zu seinen Freunden. "Ich habe Beziehungen, die 30, 40 Jahre zurückreichen. Ich habe das Glück, mit ein paar Menschen zusammenzuarbeiten, die meine besten Freunde sind, seit wir neun Jahre alt sind. Ich habe meine Arbeitsfamilie, ich habe meine Familie, und sie passen gut zusammen, weil wir so viel Zeit miteinander verbringen." Er hoffe, dass seine Geschichte andere inspiriere und zu einem besseren Gesundheitszustand verhelfen könne.

Alex Rodríguez gilt als einer der erfolgreichsten Baseballspieler der USA. 2017 gab er seine aktive Karriere auf. Seitdem moderiert und analysiert er Baseballspiele. Zudem investiert er in Start-up-Unternehmen. Schlagzeilen machte er mit seinem Liebesleben. Von 2002 bis 2008 war er mit Cynthia Scurtis (51) verheiratet, mit der er zwei Töchter hat. Danach war er mit einer Reihe prominenter Frauen zusammen: Schauspielerin Kate Hudson (44), Cameron Diaz (51) und Jennifer Lopez. Mit der Sängerin war er von 2017 bis 2021 zusammen, 2019 verlobten sie sich. Zu einer Hochzeit aber kam es bekanntlich nie.