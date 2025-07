Musik Alex Warren: Duett mit seinen Idolen Ed Sheeran und Lana Del Rey war ‚verd**** seltsam‘

Bang Showbiz | 10.07.2025, 09:00 Uhr

Der Musiker erzählte, dass er es 'verd**** seltsam' gefunden habe, mit seinen Idolen im Duett zu singen.

Alex Warren erzählte, dass er es „verd**** seltsam“ gefunden habe, mit seinen Idolen Ed Sheeran und Lana Del Rey im Duett zu singen.

Der Künstler hatte im April seinen ‚Ordinary‘-Megahit backstage mit Lana im Stagecoach 2025 performt, während er und Sheeran den Ohrwurm in Eds Pop-up-Location, dem Old Phone Pub, beim Coachella-Festival im Duett sangen.

Warren verriet in einem Interview mit dem ‚Rolling Stone‘-Magazin: „Ich dachte mir, dass es unmöglich ist, dass ich ‚Ordinary‘ eine Woche, nachdem ich ihn mit Ed Sheeran gesungen habe, mit Lana Del Rey singe. Ich finde es einfach komisch, als ob diese Leute wüssten, wer ich bin. Das ist schon verd**** seltsam, wenn man bedenkt, dass diese Leute mir in meiner Kindheit sehr geholfen haben.“ Warren schreibt Jelly Roll, der auf seinem Song ‚Bloodline‘ zu hören ist, zu, dass er die Leute auf seine Musik aufmerksam machte. Der Musiker enthüllte: „Er stellte mich damals vor und sagte: ‚Das ist Alex. Er hat den größten Song der Welt.‘ Und damals war es nicht der größte Song der Welt. Ich denke, dass er das in die Luft gehoben hat.“ ‚Ordinary‘ vom Februar hielt sich elf Wochen in Folge auf Platz 1 der britischen Charts und markierte damit die am längsten andauernde Nummer-1-Platzierung eines männlichen US-Solokünstlers in Großbritannien seit über 70 Jahren und die am längsten andauernde Nummer-1-Platzierung der 2020er Jahre, gleichauf mit ‚Bad Habits‘ von Ed Sheeran. Warrens Album ‚You’ll Be Alright, Kid‘ wird am 18. Juli erscheinen.