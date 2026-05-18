MusikElla Langley dominiert die ACM Awards 2026
Ella Langley ist die größte Gewinnerin der Academy of Country Music Awards 2026. Sie gewann fünf große Preise. Cody Johnson wurde als Entertainer des Jahres ausgezeichnet und widmete die Ehrung emotional Luke Combs.
Die 27-jährige Sängerin erhielt sieben Nominierungen und war sprachlos, nachdem fünf davon in Preise verwandelte.
Sie wurde mit den Awards Female Artist of the Year, Artist-Songwriter of the Year, Song of the Year, Single of the Year (‚Choosin‘ Texas‘) und Music Event of the Year (‚Don’t Mind If I Do‘ – Riley Green feat. Ella) ausgezeichnet.
Die zu Tränen gerührte Ella zeigte sich während ihrer Rede bei der Veranstaltung am Sonntag (17. Mai) in der MGM Grand Garden Arena in Las Vegas voller Dankbarkeit. Sie sagte: „Ich versuche etwas zu sagen, aber ich kann nicht. Danke an die Frauen in diesem Raum.“ Sie fuhr fort, indem sie den „seltsamen Tag“ beschrieb, den sie rund um die Verleihung erlebt habe: „Ich weiß nicht, was es mit Preisen auf sich hat. Ich ging direkt in Lainey Wilsons Raum und wurde einfach emotional, und sie nahm mich in den Arm, hielt mich fest und begann für mich zu beten. Und dann kommt plötzlich Miranda Lambert mit ihrem kleinen pinken Hut herein. Ich würde heute nicht hier oben stehen ohne die Ermutigung so vieler Frauen. Kelsea Ballerini, danke, dass du mir so viel Liebe entgegengebracht hast.“
Die Sängerin – die in der Kategorie Female Artist of the Year gemeinsam mit Lainey, Miranda und Kelsea nominiert war – dankte außerdem Lauren Alaina für ihre Unterstützung.
Cody Johnson war ein weiterer großer Gewinner bei den ACM Awards 2026 und nahm zwei Preise aus vier Nominierungen mit nach Hause: Entertainer of the Year, Male Artist of the Year sowie Single of the Year und Visual Media of the Year (‚The Fall‘). Er gewann den Preis als Entertainer of the Year und setzte sich damit gegen Jelly Roll, Megan Moroney, Chris Stapleton, Morgan Wallen, Lainey Wilson und Luke Combs durch. Und Cody widmete die Auszeichnung Letzterem. In seiner Dankesrede sagte der ‚Til You Can’t‘-Hitmacher: „Da gibt es einen Mann, der für diesen Preis nominiert war und den ich persönlich dabei beobachtet habe, wie er sein Leben der Countrymusik gewidmet hat. Ich war in Australien dabei, in der Nacht, als seine Frau eines ihrer Kinder zur Welt brachte. Und ich sah die Qualen, ich sah die Niedergeschlagenheit in seinem Gesicht, weil er nicht dort sein konnte, da er auf der anderen Seite der Welt vor ausverkaufter Arena Musik spielte.“ Gleich am nächsten Abend habe dieser Musiker wieder auf der Bühne gestanden und die Botschaft der Countrymusik zu all diesen Australiern auf der anderen Seite der Welt getragen. Weiter sagte er: „Deshalb möchte ich heute meinen ersten Entertainer-of-the-Year-Preis meinem Freund Luke Combs widmen. Ich liebe dich, Bruder.“
Weitere Gewinner des Abends waren Jessie Jo Dillon (Songwriter of the Year), Parker McCollum (Album of the Year – ‚Parker McCollum‘), Brooks Dunn (Duo of the Year), The Red Clay Strays (Group of the Year), Avery Anna (New Female Artist of the Year) und Tucker Wetmore (New Male Artist of the Year).
Gewinner der Country Music Awards 2026:
Entertainer of the Year:
Luke Combs
Jelly Roll
Cody Johnson — WINNER
Megan Moroney
Chris Stapleton
Morgan Wallen
Lainey Wilson
Female Artist of the Year
Kelsea Ballerini
Miranda Lambert
Ella Langley — WINNER
Megan Moroney
Lainey Wilson
Male Artist of the Year
Luke Combs
Riley Green
Cody Johnson — WINNER
Chris Stapleton
Zach Top
Group of the Year
49 Winchester
Flatland Cavalry
Old Dominion
Rascal Flatts
The Red Clay Strays — WINNER
Duo of the Year
Brooks + Dunn — WINNER
Brothers Osborne
Dan + Shay
Muscadine Bloodline
Thelma + James
New Female Artist of the Year
Avery Anna — WINNER
Mackenzie Carpenter
Dasha
Caroline Jones
Emily Ann Roberts
New Male Artist of the Year
Gavin Adcock
Vincent Mason
Shaboozey
Hudson Westbrook
Tucker Wetmore — WINNER
Album of the Year
Ain’t In It for My Health — Zach Top
Cherry Valley — Carter Faith
Don’t Mind If I Do (Deluxe) — Riley Green
I’m the Problem — Morgan Wallen
Parker McCollum — WINNER
Song of the Year
A Song to Sing — Miranda Lambert + Chris Stapleton
Am I Okay? — Megan Moroney
Choosin’ Texas — Ella Langley — WINNER
I Never Lie — Zach Top
Somewhere Over Laredo — Lainey Wilson
Single of the Year
6 Months Later — Megan Moroney
Choosin’ Texas — Ella Langley — WINNER
I Never Lie — Zach Top
Somewhere Over Laredo — Lainey Wilson
The Fall — Cody Johnson
Music Event of the Year
A Song to Sing — Miranda Lambert + Chris Stapleton
Amen — Shaboozey + Jelly Roll
Don’t Mind If I Do — Riley Green feat. Ella Langley — WINNER
Trailblazer – Reba McEntire, Miranda Lambert + Lainey Wilson
You Had to Be There — Megan Moroney + Kenny Chesney
Visual Media of the Year
6 Months Later — Megan Moroney
A Song to Sing — Miranda Lambert + Chris Stapleton
Cuckoo — Stephen Wilson Jr. — WINNER
Somewhere Over Laredo — Lainey Wilson
The Fall — Cody Johnson
Songwriter of the Year
Jessie Jo Dillon — WINNER
Ashley Gorley
Charlie Handsome
Chase McGill
Blake Pendergrass
Artist-Songwriter of the Year
Luke Combs
Riley Green
Ella Langley — WINNER
Megan Moroney
Morgan Wallen