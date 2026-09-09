Musik Alex Warren erklärt häufige Blähungen auf der Bühne

Alex Warren - May 2025 - Avalon - American Music Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.09.2026, 18:00 Uhr

Alex Warren hat erklärt, warum er während seiner Konzerte offenbar besonders häufig mit Blähungen zu kämpfen hat.

Der ‚Ordinary‘-Sänger macht daraus auf der Bühne regelmäßig kein Geheimnis und scherzt offen mit seinem Publikum darüber. Wie der ‚Daily Star‘ berichtet, sieht Warren den Grund vor allem in der körperlichen Anstrengung beim Singen. „Ich furze auf der Bühne ziemlich oft“, räumte der US-Star ein. Wer singe, spanne den gesamten Körper an, bewege das Becken und aktiviere dabei auch die Gesäßmuskulatur. „Da muss sich zwangsläufig irgendetwas bewegen“, scherzte er.

Bei einem seiner Konzerte erklärte Warren dem Publikum außerdem, dass er kurz zuvor Salat auf einem Burger gegessen habe und seitdem kaum noch aufhören könne, „einen fahren zu lassen“. Besonders bei den Zuschauern in Bühnennähe entschuldigte er sich scherzhaft dafür, sie regelrecht „ausgeräuchert“ zu haben. Auch bei einem anderen Auftritt machte Warren aus einem entsprechenden Zwischenfall kein Geheimnis. „Es tut mir so leid, ich habe gerade gefurzt“, sagte er zu den Fans.

Normalerweise würde er solche Dinge für sich behalten, aber zwischen ihm und dem Publikum bestehe inzwischen eine besondere Nähe. Seine Band habe er vorher immerhin gewarnt.

Warren erklärte zudem, dass seine Blähungen normalerweise nicht besonders unangenehm riechen würden. Zu viele Ballaststoffe hätten die Situation zuletzt allerdings verschärft. Der Sänger macht die Vorfälle mittlerweile zu einem wiederkehrenden Teil seiner Bühnenscherze und erzählt seinem Publikum offen davon.

Weniger humorvoll verlief für Warren zuletzt ein geplanter Auftritt in der Spark Arena in Auckland. Im vergangenen Monat musste er das Konzert krankheitsbedingt absagen. Der Sänger, der sich dem Ende seiner ‚Finding Family on the Road World Tour‘ nähert und mit seinem zweiten Studioalbum ‚Wildchild‘ große Charterfolge feiert, erklärte, er sei ans Bett gefesselt und könne kaum sprechen. „Es bricht mir das Herz, das überhaupt schreiben zu müssen, aber ich muss die heutige Show absagen“, teilte Warren in den sozialen Medien mit. Er habe alles versucht, um den Auftritt möglich zu machen, sei jedoch zu krank gewesen, um auf die Bühne zu gehen. „Ich kann kaum sprechen, geschweige denn singen.“

Besonders schwer sei ihm die Entscheidung gefallen, weil viele Fans für das Konzert angereist seien. Warren betonte, dass ihm bewusst sei, wie viel Planung, Zeit und Geld häufig hinter einem Konzertbesuch steckten, und bedankte sich für das Verständnis seiner Anhänger. Auch Veranstalter Frontier Touring erklärte, Warren sei „am Boden zerstört“ über die Absage. Er habe sich sehr darauf gefreut, für seine Fans in Auckland aufzutreten, und sei dankbar für deren Unterstützung. Die Ticketinhaber erhielten automatisch eine Rückerstattung.