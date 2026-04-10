Stars Alexander Klaws würde heute zu DSDS nein sagen

Alexander Klaws - 03.02.17 - Koeln - Geisler-Fotopress BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.04.2026, 14:30 Uhr

Alexander Klaws würde heute zu DSDS nein sagen.

Alexander Klaws würde heute nicht mehr bei DSDS mitmachen.

Mehr als 20 Jahre nach seinem Sieg bei ‚Deutschland sucht den Superstar‘ blickt der Sänger mit gemischten Gefühlen auf seine Anfänge zurück und überrascht mit einer klaren Aussage: Heute würde er sich wohl nicht mehr für das Format entscheiden. Im Interview erklärte der erste „Superstar“ Deutschlands, dass sich seine Perspektive im Laufe der Jahre grundlegend verändert habe. Mit dem Wissen von heute würde er „wahrscheinlich nicht“ an DSDS teilnehmen, so Klaws rückblickend über eine mögliche erneute Teilnahme im Interview mit ‚OKmag.de‘.

Dabei war die Castingshow 2003 der Startschuss für eine außergewöhnliche Karriere. Klaws setzte sich damals im Finale durch und etablierte sich anschließend erfolgreich als Sänger, Moderator und vor allem als Musicaldarsteller. Doch die Branche – und auch das Format selbst – habe sich seitdem stark gewandelt. Entscheidend sei für ihn vor allem die persönliche Entwicklung gewesen. „Damals war eine ganz andere Zeit“, erklärte der heute 42-Jährige und betonte, dass er als junger Teilnehmer noch ganz anders gedacht und gefühlt habe.

Trotz seiner heutigen Zweifel macht Klaws deutlich, dass er seine Teilnahme keineswegs bereut. Vielmehr sei DSDS für ihn eine einmalige Chance gewesen, die sich so heute womöglich nicht mehr wiederholen ließe. Der Wandel der Medienlandschaft, neue Wege im Musikbusiness und die veränderte Wahrnehmung von Castingshows spielen dabei eine zentrale Rolle. Bereits in der Vergangenheit hatte Klaws kritisch angemerkt, dass sich das Format aus seiner Sicht verändert habe: weg vom ursprünglichen Fokus auf Talent, hin zu stärker inszenierten Elementen. Sein Fazit fällt dennoch differenziert aus: Während DSDS für ihn damals genau der richtige Schritt war, würde er jungen Künstlern heute vermutlich raten, auch alternative Wege in Betracht zu ziehen. „Ich habe niemals auch nur eine Sekunde lang bereut, dass ich dort hingegangen bin. Ich habe aus dem, was es dann war, das Beste gemacht und bin auch noch dabei. Ich bin auch längst nicht am Ende meiner Ziele und Träume“, stellt Klaws klar.