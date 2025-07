Stars Alexander Skarsgard: Er kehrte der Schauspielerei mit 13 Jahren den Rücken

Bang Showbiz | 22.07.2025, 11:00 Uhr

Alexander Skarsgard zog sich von der Schauspielerei zurück, als er gerade 13 Jahre alt war.

Der ehemalige ‚True Blood‘-Darsteller, der heute 48 Jahre alt ist, begann seine Karriere als Kinderstar und wurde 1989 in dem Fernsehfilm ‚The Dog That Smiled‘ berühmt, und in seiner schwedischen Heimat stand er „plötzlich“ im Rampenlicht.

Bei einem Auftritt im Podcast ‚Armchair Expert‘ von Dax Shepard erinnerte er sich: „Es war ein 50-minütiger Fernsehfilm, aber das war in den 1980er Jahren, und wir hatten in Schweden nur zwei Kanäle, lange vor dem Kabelfernsehen. Wenn also etwas lief, schaute es das ganze Land. Ich war 13, und plötzlich wurde ich nur wegen dieser einen kleinen Sache anerkannt.“ Der Darsteller, der der Sohn des schwedischen Schauspielers Stellan Skarsgard ist, gab zu, dass er sich seines neu erlangten Ruhms „unglaublich bewusst“ war. Er fügte hinzu: „Ich mochte es nicht, erkannt zu werden. Ich mochte es nicht, wenn ich zur Schule ging und die Kinder in der Schule sagten: ‚Hey, ich habe den Film gesehen.'“

Sein Selbstvertrauen war „am Boden“, und so beschloss er, sich für ein Jahrzehnt von der Schauspielerei zurückzuziehen. „Es hat mich einfach erdrückt. Ich dachte: ‚Das ist schrecklich. Ich will das nicht mehr machen.‘ Ich zog mich zurück. Habe mit 13 das Handtuch geworfen“ so Skarsgard. Obwohl er schließlich zur Schauspielerei zurückkehrte – 2001 gab Skarsgård sein Hollywood-Debüt in ‚Zoolander‘ – bereut er nichts.