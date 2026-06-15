Stars ‚Alf‘-Schauspielerin Anne Schedeen im Alter von 77 Jahren gestorben

Anne Schedeen at NBC Television Affiliates Party - Getty - August 1988 BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.06.2026, 09:00 Uhr

Die Familie der Schauspielerin gab auf Facebook ihren Tod bekannt.

Anne Schedeen ist im Alter von 77 Jahren gestorben.

Die Schauspielerin wurde vor allem durch ihre Rolle als Familienoberhaupt Kate Tanner in der 80er-Jahre-Sitcom ‚Alf‘ bekannt. Ihre Familie bat die Fans darum, „eine Margarita zu ihren Ehren zu erheben“. In einem Beitrag auf ihrer offiziellen Facebook-Seite hieß es: „Mit schwerstem Herzen teilen wir mit, dass Annie friedlich eingeschlafen ist. Sie hinterlässt ein außergewöhnliches Vermächtnis aus kreativer Energie, messerscharfem Humor, tiefer Freude an ihrer Familie, ihrer Liebe zu kleinen Hunden, ihrer leidenschaftlichen Abneigung gegen Trump, ihrer Begeisterung für Secondhand-Shopping und ihrer Liebe zu guten Geschichten.“

Schedeens Familie sei „untröstlich“ ohne die Schauspielerin. „Wir haben sie so sehr geliebt – genauso wie alle, die ihr begegnet sind“, war außerdem zu lesen. Die Todesursache wurde bislang nicht bekannt gegeben. Schedeens Angehörige beschrieben sie als eine „Naturgewalt“ und räumten ein, dass es „unvorstellbar“ sei, sich ein Leben ohne sie vorzustellen. „Aber wie sie immer sagte: ‚Ich bin immer bei euch.‘ Und sie hatte recht. Die Erinnerungen, Kunstwerke, herzhaften Lachanfälle, handgefertigten Schmuckstücke, Ölgemälde, Skulpturen, Kostüme und ihre pure Lebensfreude leben weiter“, schrieb die Familie. „Hebt eine Margarita zu ihren Ehren.“

In dem Nachruf wurde außerdem erwähnt, dass „geliebte Freunde und Familienmitglieder“ um sie trauern, darunter ihr Ehemann Christopher Barrett, mit dem sie 55 Jahre verheiratet war, ihre Tochter Taylor Barrett, ihre Schwiegertochter Hilary Flynn, ihre Schwester Sarabeth Schedeen, ihre Nichte Minnie Schedeen, ihr Bruder Roland „Tony“ Schedeen, ihre Schwägerin Julieann Schedeen sowie ihre geliebten Hunde Roo und Red. Schedeens Familie ergänzte: „Anstelle von Blumen freut sich die Familie über Spenden an eine von Annies Herzensangelegenheiten, die Organisation Habitat for Humanity. Wir alle lieben dich, Annie.“

Nachdem sie erste Erfahrungen im lokalen Theater gesammelt hatte, zog Schedeen nach New York, um eine professionelle Schauspielkarriere zu starten. Vor ihrer Rolle in ‚Alf‘ war sie unter anderem in Serien wie ‚Karussell der Puppen‘, ‚Notruf California‘ und ‚Simon Simon‘ zu sehen. In ‚Alf‘ spielte sie Kate Tanner. Die Serie erzählte die Geschichte eines Außerirdischen, der in der Garage einer Vorstadtfamilie landet und anschließend bei ihr einzieht. Die Erfolgsserie lief von 1986 bis 1990.