Film Alfonso Cuaron: Er möchte einen Horrorfilm wie ‚Rosemaries Baby‘ und ‚Der Babadook‘ drehen

Bang Showbiz | 13.08.2024, 16:00 Uhr

Der Filmemacher sprach darüber, dass er einen Horrorfilm drehen möchte, der von den gruseligen Filmen inspiriert ist.

Alfonso Cuaron sprach darüber, dass er einen Horrorfilm drehen möchte, der von gruseligen Filmen wie ‚Rosemaries Baby‘ und ‚Der Babadook‘ inspiriert ist.

Der 62-jährige mexikanische Filmemacher hatte zuvor bereits die Science-Fiction-Filme ‚Gravity‘ und ‚Children of Men‘ sowie die Dramen ‚Roma‘ und ‚A Little Princess‘ gedreht, wobei er sich zukünftig auch dem Horrorgenre zuwenden will.

Cuaron, der auch den Film ‚Harry Potter und der Gefangene von Askaban‘ inszenierte, besteht darauf, dass sein nächstes Ziel darin bestehe, einen Film zu drehen, der das Publikum so wie die beiden Horrorklassiker erschrecken wird. Bei einer Rede beim Filmfestival von Locarno in der Schweiz erklärte der Regisseur: „Mein Ziel ist es, eines Tages einen Horrorfilm zu drehen. Ich liebe ‚Rosemaries Baby‘ und die anderen Filme von Polanski und Filme wie ‚Der Babadook‘. Sie sind so sehr in der Realität und in den Charakteren verankert, deshalb liebe ich sie.” Cuaron probierte, ein Drehbuch für einen „geerdeten“ Horrorfilm zu schreiben, wobei ihm seine Geschichte jedoch noch nicht ganz gelungen sei. Bei dem Event im Spazio Cinema fügte Alfonso hinzu: „Als Zuschauer habe ich einen breiteren Geschmack, aber alles, was ich machen könnte, müsste geerdeter sein. Ich habe versucht, so etwas zu schreiben, aber irgendwie funktioniert es noch nicht ganz.“