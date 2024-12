Show in Hannover Alice Cooper feiert mit den Scorpions ihr 60- jähriges Bandjubiläum

Alice Cooper unterstützt die Scorpions bei ihrer Jubiläumsshow. (jom/spot)

SpotOn News | 07.12.2024, 14:00 Uhr

Die Scorpions geben im Sommer 2025 ein Jubiläumskonzert in Hannover. Als Special Guest wird US-Rocker Alice Cooper mit dabei sein.

Die Scorpions werden am 5. Juli 2025 ein besonderes Konzert in ihrer Heimatstadt Hannover spielen. Mit "Scorpions & Friends – 60th Anniversary – Coming Home" wird die 1965 gegründete Band ihr 60-jähriges Jubiläum zelebrieren. Dazu hat sie sich besondere Gäste eingeladen.

Video News

Einläuten der Sommerferien

Die deutsche Hard-Rock-Band wird in der Heinz von Heiden Arena als Special Guest den "legendären" Alice Cooper (76) und seine Band begrüßen. Das gab Frontmann Klaus Meine (76) in einem Instagram-Clip bekannt, in dem er zudem eine "crazy Rock 'n' Roll-Party" verspricht.

Auch nahm er Bezug auf Coopers Hit "School's Out", da die Jubiläumsshow auf das erste Ferienwochenende in Niedersachsen fällt. "Kann es kaum erwarten, 60 Jahre Scorpions nächstes Jahr in Hannover zu feiern", erklärte der US-amerikanische Rocker Alice Cooper in einem eigenen Instagram-Post. "Macht mit und feiert ein bisschen Chaos, warum nicht? Sichert euch jetzt eure Tickets, ich warte…"

Zu den Gästen am 5. Juli zählen auch die britische Heavy-Metal-Band Judas Priest und Comedian und Musiker Bülent Ceylan (48), der mit seinem Heavy-Metal-Projekt auf der Bühne stehen wird. Die Show wird als einziges Scorpions-Deutschland-Konzert im kommenden Jahr angekündigt.

Im Herbst musste die Band fünf geplante Deutschland-Konzerte ihrer Tour absagen. Die für September geplanten Shows wurden nach einer Verletzung von Lead-Gitarrist Matthias Jabs (69) ersatzlos gestrichen. Für die Auftritte in Nürnberg, Hamburg, Leipzig, Köln und Frankfurt konnten "trotz intensiver Bemühungen" keine neuen Termine gefunden werden, hieß es auf der Band-Website. "Wir freuen uns aber umso mehr, unsere Fans 2025 bei unserem 60-jährigen Scorpions-Bandjubiläum wiederzusehen", erklärte die Band in einem Statement. Ihr Jubiläum feiern die Musiker im kommenden Frühjahr auch mit einer Residency-Show in Las Vegas. Nach Stationen in Südamerika sind laut Tourplan im Sommer 2025 auch (Festival-)Auftritte in Europa geplant, darunter Shows in Dänemark, Schweden, Frankreich, Spanien oder Italien.