Stars Alice Cooper hat eine ‚perfekte‘ Ehe

Alice Cooper - 1991 Wembley Arena - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.12.2025, 18:00 Uhr

Alice Cooper hat eine „perfekte Ehe“.

Der 77-jährige Rocker – mit bürgerlichem Namen Vincent Furnier – begann Ende der 1970er-Jahre mit Sheryl Goddard auszugehen, als sie mit ihm auf der Bühne auftrat. Fast 50 Jahre nach ihrer Hochzeit ist die Tänzerin noch immer Teil seiner Live-Shows, und das Paar möchte es nicht anders haben. Alice, der mit Sheryl drei Kinder hat, sagte dem ‚Classic Rock‘-Magazin: „Das ist ein so großer Teil unserer Show, ein so großer Teil unseres Humors, und Sheryl ist durch und durch Showbusiness. Sie hat beim Joffrey Ballet angefangen und war früher das Stunt-Double von Goldie Hawn, also kann sie es kaum erwarten, wieder auf Tour zu gehen. Sie ist genauso ein Tour-Junkie wie ich.“ Alice und Sheryl sitzen demnach vor der Show zusammen in derselben Garderobe und schminken sich. „Es ist wirklich eine perfekte Ehe“, so der Rocker weiter.

Trotz seines fortgeschrittenen Alters betonte der ‚School’s Out‘-Interpret, dass er sich nicht so alt fühle und glaubt, dass ein Lebensstil, der nicht „zerstörerisch“ gewesen sei, ihm geholfen habe, weiterhin aufzutreten. Er sagte: „Niemand sollte eigentlich so lange durchhalten. Aber dann schaut man sich die Stones, McCartney und Ringo an und denkt: ‚Hey, wenn man körperlich gut in Form ist und einen Lebensstil hat, der nicht destruktiv ist – warum nicht?‘ Mein Lebensstil ist alles andere als zerstörerisch. Ich bin der optimistischste Mensch auf dem Planeten, das war ich schon immer.“

Wenn er auf Tour sei und man ihn fragen würde wie alt er sei und er wüsste es nicht, dann würde Alice laut eigener Aussage wahrscheinlich auf Mitte vierzig schätzen. „Ich gehe von der Bühne und bin nicht außer Atem, und das hat damit zu tun, eine junge Einstellung zu bewahren. Wenn ich mich auf ‚Ich bin 77 Jahre alt …‘ einlassen würde, dann würde ich genau das werden – aber das werde ich niemals tun“, so der Star.