Musik Alice Cooper: Seine langlebige Karriere überraschte ihn

Alice Cooper - Credit Jenny Risher BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.10.2024, 14:15 Uhr

Alice Cooper dachte, dass er mit 30 in Rente gehen würde.

Der 76-jährige ‚School’s Out‘-Rocker ist aktuell wieder mit Rob Zombie auf ihrer ‚Freaks on Parade‘-Tournee unterwegs und ist erstaunt darüber, dass seine Karriere schon so lange andauert.

Auf die Frage, ob ihn seine langjährige Karriere überrascht, antwortete Alice gegenüber der ‚Sixty Seconds‘-Kolumne der ‚Metro‘-Zeitung: „Das können Sie auch Mick Jagger fragen und Keith Richards! Wir hätten nie gedacht, dass wir 30 Jahre alt werden. Wir dachten, dass wir in diesem Alter alle in Rente gehen würden. Ich habe keine Ahnung gehabt, dass ich das 46 Jahre später immer noch machen und immer noch Spaß daran haben würde. Es ist erstaunlich, dass mein Energie-Level gleich geblieben ist. Ich kann es nicht anders erklären als damit, dass ich vor 41 Jahren trocken geworden bin.“ Der Künstler ist für seine Horror-Theatralik bei seinen Konzerten bekannt und schreibt seine Fitness dem Langstreckenlauf während seiner College-Zeit zu. Alice fügte hinzu: „Als ich im College war, war ich ein 3.000-Meter-Läufer und ich glaube, das hat viel mit meiner Langlebigkeit zu tun. Ich bin immer schlank geblieben, ich bin nie übergewichtig geworden. Ich kann immer noch die Kleidung tragen, die ich in der High School getragen habe. Ich muss nicht wirklich auf meine Ernährung achten, ich esse einfach nicht sehr viel.“ Der ‚Godfather of Shock Rock‘ verriet zudem, dass er nicht plane, seine Karriere, die sich über mehr als 60 Jahre erstreckt, in absehbarer Zeit zu beenden.