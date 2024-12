Bei den British Independent Film Awards Alicia Vikander: Strahlend schöner Auftritt mit Michael Fassbender

Michael Fassbender und Alicia Vikander Arm in Arm bei den British Independent Film Awards. (the/spot)

SpotOn News | 09.12.2024, 13:34 Uhr

Alicia Vikander und Michael Fassbender haben sich gemeinsam auf dem roten Teppich der British Independent Film Awards gezeigt. Die schwedische Schauspielerin, die dieses Jahr zum zweiten Mal Mutter geworden ist, strahlte in einem grünen Kleid.

Seltener Pärchen-Auftritt von Alicia Vikander (36) und Michael Fassbender (47): Das Hollywood-Paar, das in diesem Jahr zum zweiten Mal Eltern geworden ist, zeigte sich am Sonntag (8. Dezember) Arm in Arm auf dem roten Teppich der 27. British Independent Film Awards. Vikander zog dabei in einem glitzernden grünen Kleid die Blicke auf sich, während Fassbender in einem braunen Smoking an ihrer Seite strahlte.

Das Abendkleid der schwedischen Schauspielerin war über und über mit schimmernden grünen Pailletten verziert. Schwungvolle Volants am Rock sowie ein hoher Beinschlitz machten den Schnitt zu einem besonderen Hingucker. Ihre braunen Haare trug die Schwedin dazu offen. Silberne Statement-Ohrringe sowie ein natürliches Make-up machten den Red-Carpet-Look perfekt.

Alicia Vikander und Michael Fassbender sind seit Herbst 2017 verheiratet und wurden erstmals 2021 Eltern, was mehr oder weniger zufällig ans Licht kam. Das Paar legt großen Wert auf seine Privatsphäre. Kennengelernt hatten sie sich 2014 bei den Dreharbeiten zu "The Light Between Oceans" (2016).

Alicia Vikander offenbarte zweite Schwangerschaft

In einem Interview mit dem britischen Mode-Magazin "Elle" verriet die 36-Jährige im Sommer dieses Jahres, dass sie erneut Mutter geworden sei. Im Gespräch offenbarte ihre Schauspielkollegin Taylor Russell (30), dass sie "so beeindruckt" von Vikanders körperlicher Arbeit für ihren Film "Hope" sei, insbesondere deswegen, weil sie gerade erst ihr zweites Baby bekommen habe.

Vikander verriet daraufhin: "Alle Frauen machen so unterschiedliche Erfahrungen und es ein zweites Mal durchzumachen, war für mich definitiv schwieriger." Zu trainieren, habe es für sie einfacher gemacht. "Diese neun Monate durchzustehen, ist wie ein Marathon", so die Schauspielerin. "Es ist körperlich so anstrengend und ich bewundere jede Frau, die es geschafft hat".