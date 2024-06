Film Alicia Vikander: Über ihre Rolle in ‘Firebrand’

Bang Showbiz | 20.06.2024, 10:00 Uhr

Alicia Vikander hofft, dass ihr Auftritt in ‘Firebrand”‘ das Bewusstsein der Menschen für Catherine Parr schärft.

Die 35-jährige Schauspielerin spielt in dem Historiendrama die sechste und letzte Ehefrau von Heinrich VIII. und gab zu, dass sie wenig über die Tudor-Witwe wusste, bevor sie die Rolle in Karim Ainouz‘ Film übernahm.

Alicia erzählte dem ‘Just for Variety’-Podcast: „Ich muss gestehen, dass es mir fast ein bisschen peinlich war, als mir das Drehbuch zugeschickt wurde, denn ich glaube, wenn ich etwas wusste, dann eher über die Ehefrauen, die es nicht geschafft haben. In gewisser Weise war ich traurig. Aber dann habe ich gemerkt, dass die meisten Leute das Gefühl hatten, dass wir am wenigsten über diese Frau wissen, die tatsächlich X Jahre mit diesem Mann gelebt und ihn sogar überlebt hat.“ Jude Law spielt in dem Film Heinrich VIII. und Alicia erinnerte sich daran, wie er im Laufe der Dreharbeiten von seiner Rolle abweichen musste. Der ‚Tomb Raider‘-Star sagte: „Ich glaube, er blieb am Anfang, vielleicht in der ersten Woche, ein bisschen mehr in der Rolle, um zu spüren, wie es ist… Auch der Bart – der nimmt einen großen Raum ein. Aber als wir mit den Dreharbeiten weiterkamen, als wir anfingen, einige der härteren Szenen zu drehen, da brauchte man eine Pause, eine kleine Verschnaufpause, bevor man wieder in die Tiefe gehen konnte.“

Der Film konzentriert sich auf die turbulente Beziehung zwischen Parr und dem Tudor-Monarchen, und Vikander glaubt, dass ihre Figur bei Heinrich VIII. bleiben musste, um „ihre Existenz zu rechtfertigen”. „Sie musste eine Beziehung zu diesem Mann aufbauen. Ich denke, wenn überhaupt, liebte sie vielleicht den Monarchen und den König, denn wenn sie ihre Texte liest, hat sie das Gefühl, dass dies eine Rolle ist, in der sie sich selbst sieht, fast so, als wäre sie von Gott auserwählt worden, eine Königin zu werden.“