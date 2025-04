Stars König Charles würdigt Papst Franziskus

Bang Showbiz | 21.04.2025, 18:00 Uhr

König Charles hat Papst Franziskus nach dessen Tod am Ostermontag (21. April) gewürdigt.

Die Katholiken auf der ganzen Welt trauern, nachdem der Papst am Montagmorgen im Alter von 88 Jahren nach wochenlangen gesundheitlichen Problemen, zu denen auch ein Kampf gegen eine doppelte Lungenentzündung und Bronchitis gehörte, verstorben ist. Nun haben führende Politiker aus der ganzen Welt den Verlust des Papstes betrauert und seinen Beitrag während seines 12-jährigen Pontifikats gelobt.

Der König sagte in einer Erklärung: „Meine Frau und ich waren zutiefst traurig, als wir vom Tod von Papst Franziskus erfuhren. Unser schweres Herz ist jedoch etwas erleichtert worden, da wir wissen, dass Seine Heiligkeit in der Lage war, einen Ostergruß mit der Kirche und der Welt zu teilen, der er während seiner gesamten Zeit mit solcher Hingabe gedient hat. Leben und Dienst.“ Der Papst werde für sein Mitgefühl, seine Sorge um die Einheit der Kirche und für seinen unermüdlichen Einsatz für die gemeinsamen Anliegen aller gläubigen Menschen und für diejenigen guten Willens, die zum Wohle anderer arbeiten, in Erinnerung bleiben. „Sein Glaube, dass die Bewahrung der Schöpfung ein existenzieller Ausdruck des Glaubens an Gott ist, fand bei so vielen Menschen auf der ganzen Welt Anklang. Durch seine Arbeit und seine Fürsorge für die Menschen und den Planeten hat er das Leben so vieler Menschen zutiefst berührt.“ Charles betonte, dass er und Camilal sich mit besonderer Zuneigung an die Begegnungen mit Papst Franziskus im Laufe der Jahre erinnern. „Und wir waren sehr bewegt, dass wir ihn Anfang des Monats besuchen konnten. Wir senden unser tief empfundenes Beileid und unser tiefes Mitgefühl an die Kirche, der er so entschlossen gedient hat, und an die unzähligen Menschen auf der ganzen Welt, die inspiriert von seinem Leben den verheerenden Verlust dieses treuen Nachfolgers Jesu Christi betrauern werden. Charles R.“

König Charles und seine Frau Königin Camilla trafen Papst Franziskus vor 12 Tagen auf einer Reise nach Italien zu einem privaten Treffen, nachdem ihr Staatsbesuch im Vatikan aufgrund der gesundheitlichen Probleme des religiösen Führers abgesagt worden war. Das Treffen fand am Tag des 20. Hochzeitstags des Paares am 9. April statt. Die Hochzeit des Paares im Jahr 2005 war zuvor in letzter Minute verschoben worden, weil das Datum der Zeremonie mit der Beerdigung von Papst Johannes Paul II. kollidierte.