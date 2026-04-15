Stars ‚Ally McBeal‘ wurde zu einer echten Gesprächsthema-Serie, sagt Jane Krakowski

Jane Krakowski - Tony Awards - New York City - Famous - June 19 BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.04.2026, 09:00 Uhr

'Ally McBeal' wurde zu einer echten Gesprächsthema-Serie, sagt Jane Krakowski.

Jane Krakowski kann sich den Erfolg von ‚Ally McBeal‘ nicht erklären.

Die Comedy-Drama-Serie startete im September 1997 und wurde schnell ein weltweiter Hit. Doch Jane, die Elaine Vassal spielte, fällt es schwer, die Popularität zu erklären. Die 57-Jährige, die neben Calista Flockhart, Greg Germann, Lisa Nicole Carson und Peter MacNicol in der Serie auftrat, sagte dem ‚Guardian‘: „Es wurde zu einer echten Serie, über die alle am Arbeitsplatz gesprochen haben, und ich weiß bis heute nicht, warum manche Dinge durch die Decke gehen und andere nicht.“

Jane feierte im Laufe ihrer Karriere große Erfolge auf der Bühne und vor der Kamera. Ursprünglich träumte sie davon, Balletttänzerin zu werden, doch „irgendwann wurde mir klar, dass ich nicht für die School of American Ballet ausgewählt werden würde“. Dieser Rückschlag brachte sie dazu, ihre Ziele und ihren Karriereweg zu überdenken. Sie sagte: „Perfektion gibt es nicht wirklich. Was Menschen interessant macht, sind ihre Eigenheiten, Fehler und Besonderheiten. Davon fühlte ich mich sehr angezogen – und genau das suche und feiere ich in den Figuren, die ich spielen darf.“

Außerdem verriet Jane zuvor, dass sie nach dem Erfolg von ‚Ally McBeal‘ aus ihrer Wohnung geworfen wurde. Die Schauspielerin versuchte im ersten Jahr nach ihrem Einstieg in die Serie, ihre mietpreisgebundene Wohnung in New York zu behalten, da sie nicht wusste, wie erfolgreich die Show werden würde. Schließlich wurde sie jedoch zum Auszug gezwungen, da ihre Vermieter wussten, dass sie woanders lebte. Im Podcast ‚Dinner’s on Me‘ mit Jesse Tyler Ferguson sagte sie: „Ich erinnere mich, als ich das erste Mal an die Ostküste zurückkam, nachdem ‚Ally McBeal‘ ausgestrahlt wurde, weil meine Eltern noch hier lebten. Ich stehe meiner Familie sehr nahe, und ich kam in den Pausen zurück und sah mir alles am Broadway an, was ich konnte. Ich wurde buchstäblich rausgeworfen, weil ich in Hollywood gearbeitet habe.“