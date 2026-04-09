Stars Valerie Perrine: Todesursache des ‚Superman‘-Stars bekannt gegeben

Valerie Perrine - AVALON - Bev Hills - March - 2013 - Genesis Awards Benefit Gala BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.04.2026, 09:30 Uhr

Die ‚Superman‘-Darstellerin Valerie Perrine ist an einem plötzlichen Herzstillstand gestorben.

Die 82-jährige Schauspielerin, die die Rolle der Eve Teschmacher, Assistentin und Geliebte von Lex Luthor, in den Superheldenfilmen spielte, verstarb vergangenen Monat in ihrem Zuhause in Beverly Hills, Kalifornien. Nun wurde bekannt, dass als Todesursache ein akuter Herz-Lungen-Stillstand angegeben und Parkinson als zugrunde liegende Erkrankung genannt wurde. Laut der von ‚People Magazine‘ eingesehenen Sterbeurkunde wurde auch Demenz als beitragender Faktor aufgeführt.

Nach ihrem Tod würdigte Valeries langjähriger Partner Stacey Souther die Schauspielerin dafür, dass sie ihr Leben „in vollen Zügen“ gelebt habe, trotz ihrer Parkinson-Diagnose im Jahr 2015. Stacey sagte dem ‚The Hollywood Reporter‘: „Sie hat Parkinson mit unglaublichem Mut und Mitgefühl ertragen und sich nie beschwert. Sie war eine echte Inspiration, die ihr Leben voll ausgekostet hat – und was für ein großartiges Leben es war. Die Welt fühlt sich ohne sie weniger schön an.“ Stacey kümmerte sich um Valerie, als die Krankheit fortschritt, die ihr schließlich die Beweglichkeit sowie die Fähigkeit zu essen und zu sprechen nahm. Ein GoFundMe-Spendenaufruf wurde eingerichtet, um Valeries medizinische Kosten zu decken. Später wurden diese Spenden genutzt, um ihr einen würdigen Abschied zu ermöglichen und ihren Wunsch zu erfüllen, auf dem Forest Lawn Memorial Park in den Hollywood Hills beerdigt zu werden.

Die Beschreibung der Seite enthielt auch eine Nachricht von Valeries Bruder Ken, der ebenfalls gegen Parkinson kämpft. Er schrieb: „Ich bin am Boden zerstört über den Verlust meiner wunderbaren Schwester Valerie heute Morgen. Sie hat ein außergewöhnliches Leben geführt, von dem die meisten von uns nur träumen können. Sie wird von allen vermisst werden, die sie kannten, und besonders von ihren liebevollen Fans. Sie hat bis zum Ende gekämpft und nie aufgegeben.“ Er bedankte sich bei ihren Fans für die Unterstützung über die Jahre und betonte, wie sehr er all die Liebe, die ihr gegeben wurde schätze.

Stacey verewigte seine Partnerin 2022 in der Dokumentation ‚Valerie‘ und sagte dem Magazin ‚Parkinson’s Life‘, dass er sicherstellen wollte, dass die Schauspielerin nicht vergessen wird. Er erklärte: „Valerie hat mich inspiriert. Sie war ein Showgirl in Las Vegas während dessen goldener Ära und ein Filmstar im Hollywood der 1970er-Jahre, in der letzten Dekade von Glamour und Exzess.“ Der Film sei ein Liebesbrief an sie, weil er nicht wollte, dass sie vergessen wird: „Ich wollte, dass ihr Leben und ihr Vermächtnis gefeiert und mit der Welt geteilt werden.“