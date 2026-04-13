Film Lucy Liu kündigt ‚hochgradig unterhaltsames‘ ‚The Devil Wears Prada 2‘ an

Lucy Liu - November 2025 - Avalon - Critics Choice Association Annual Celebration BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.04.2026, 18:30 Uhr

Lucy Liu hat versprochen, dass ‚The Devil Wears Prada 2‘ „hochgradig unterhaltsam“ wird.

Die 57-jährige Schauspielerin spielt eine bislang nicht bekannte Rolle in der mit Spannung erwarteten Fortsetzung von ‚Der Teufel trägt Prada‘ von 2006. Sie deutete nun an, dass Fans sich auf einiges freuen können, wenn der Film nächsten Monat erscheint.

Liu sagte dem ‚People‘-Magazin: „Es wird hochgradig unterhaltsam sein. Es wird euch all die Dinge geben, all den Augenschmaus, und es wird zeigen, dass diese Figuren gewachsen sind und sich verändert haben.“ Sie glaubt, dass die Leute genau das sehen wollen, und fügte hinzu: „Sie wollen wissen, was 20 Jahre später anders ist, denn man will nicht noch einmal dasselbe serviert bekommen.“ Die Rolle des ‚Elementary‘-Stars wurde bislang weder öffentlich bekannt gegeben noch in Trailern gezeigt, und sie freut sich darauf, dass das Publikum ihren „mysteriösen Charakter“ entdeckt. Sie sagte: „Ich glaube, genau das macht es so besonders. Ich denke, alle freuen sich darauf.“

Lucy erklärte, dass sie ein „sehr großer Fan“ des Originals von 2006 sei und die Zusammenarbeit mit Co-Stars Meryl Streep und Anne Hathaway als „fast wie einen Traumzustand“ empfand. Sie sagte: „Mit Annie und Meryl gemeinsam an einer Szene zu arbeiten, war einfach unglaublich. Es war, als würde man in die Fortsetzung von jemand anderem hineingesetzt werden, statt in die eigene, in der man selbst mitspielt.“

Der Originalfilm – basierend auf dem halbautobiografischen Roman von Lauren Weisberger – folgt Hathaway als angehender Journalistin, die für die gefürchtete Runway-Magazinchefin Miranda Priestly (Streep) zu arbeiten beginnt. Die Fortsetzung soll die Geschichte fortsetzen, während Priestly mit Problemen rund um den Niedergang des Magazinmarktes konfrontiert ist und auf ihre frühere Assistentin Emily Charlton (Emily Blunt) trifft, die inzwischen eine mächtige Führungskraft bei einer Luxusmodemarke ist und über wichtige Werbeeinnahmen verfügt, die die Publikation retten könnten.

David Frankel – der den Film von 2006 inszenierte – ist für die Fortsetzung wieder an Bord, ebenso Drehbuchautorin Aline Brosh McKenna, während Stanley Tucci erneut seine Rolle als Nigel Kipling übernimmt. Außerdem gehören Justin Theroux, B.J. Novak, Pauline Chalamet, Sir Kenneth Branagh, Patrick Brammall, Caleb Hearon sowie die Broadway-Stars Helen J. Shen und Conrad Ricamora zur Besetzung.

Blunt deutete zuvor an, dass der Originalfilm für die Zuschauer eine „Nostalgiebank“ sei. Die 43-Jährige sagte dem ‚ELLE‘-Magazin: „Die Menschen haben diesen Film 50 Mal gesehen. Sie haben ihn mit einem kranken Elternteil gesehen; sie haben ihn gesehen, wenn sie eine Trennung durchmachen. Er war eine Quelle des Trosts und der Flucht. Und der Film ist außerdem wirklich unglaublich. Ich finde, es ist ein wunderschöner Film.“