Stars Alyssa Milano lässt Brustimplantate entfernen, um ‚Körper loszulassen, der sexualisiert und missbraucht wurde‘

Bang Showbiz | 25.09.2025, 11:00 Uhr

Die 'Charmed'-Darstellerin feiert die Entfernung ihrer Implantate. Damit will sie ihrer Tochter ein Vorbild sein.

Alyssa Milano feiert die Entfernung ihrer Brustimplantate.

Die US-Schauspielerin – die sich schon lange für die #MeToo-Bewegung einsetzt – teilte ein Foto von sich im Krankenhaushemd und erklärte, dass sie ihre Brustvergrößerung ursprünglich als „notwendig ansah, um attraktiv zu sein“.

Auf Instagram schrieb sie: „Heute lasse ich diese falschen Erzählungen los – die Teile von mir, die niemals wirklich zu mir gehörten. Ich lasse den Körper los, der sexualisiert wurde, der missbraucht wurde, von dem ich glaubte, dass er notwendig sei, damit ich attraktiv bin; damit ich geliebt werde; damit ich erfolgreich bin; damit ich glücklich bin.“ Die 52-Jährige fügte hinzu: „Und indem ich das tue, hoffe ich, dass ich meine Tochter Bella davon befreie, jemals dieselben ungesunden Anforderungen zu spüren.“

Alyssa – die nicht verriet, wann sie sich die Implantate überhaupt einsetzen ließ – hat mit ihrem Ehemann, dem Agenten David Bugliari, Tochter Elizabella (11) und Sohn Milo (14). Der frühere ‚Charmed‘-Star betonte, dass manche Menschen in Brustimplantaten „Freiheit und Schönheit“ finden – für ihn persönlich sei das jedoch nicht so. „Was für mich eine falsche Erzählung ist, kann für sie genau das Richtige sein – und ich freue mich sehr, dass wir alle unsere Weiblichkeit und unseren Frieden zu unseren eigenen Bedingungen finden können“, erklärte Alyssa.

Sie sei außerdem „zutiefst inspiriert“ von Frauen wie Michelle Visage, die öffentlich über ihre Erfahrungen mit Brustimplantaten gesprochen haben und „es mir wie unzähligen anderen erleichtert haben, meinen eigenen Weg zu finden“.

Vor der Operation zeigte sich die zweifache Mutter voller Vorfreude darauf, ihr „authentisches Selbst“ zu sein. „Heute bin ich geliebt, ich bin weiblich, ich bin attraktiv und ich bin erfolgreich. Nichts davon verdanke ich meinen Implantaten. Ich werde all das immer noch sein, wenn ich aufwache und sie weg sind. Dieses Wissen bringt so viel Freude – und Freiheit darin, das loszulassen, was nie wirklich ich war“, offenbarte sie.