In einer Kirche in Schottland Am Geburtstag der Queen: Charles und Camilla besuchen Gottesdienst

Königin Camilla und König Charles III. ehren die verstorbene Queen an ihrem 98. Geburtstag. (eee/spot)

SpotOn News | 22.04.2024, 08:05 Uhr

König Charles III. und Königin Camilla haben die verstorbene Queen Elizabeth II. mit einem Kirchenbesuch geehrt. Die Monarchin wäre am Sonntag 98 Jahre alt geworden.

König Charles III. (75) und seine Frau Königin Camilla (76) haben am vergangenen Sonntag eine Kirche in Schottland besucht, um die verstorbene Queen Elizabeth II. (1926-2022) zu ehren, die am 21. April 98 Jahre alt geworden wäre. Das Königspaar wurde beim Verlassen des Gottesdienstes in der Crathie Kirk in der Nähe ihres Anwesens in Balmoral gesichtet, wie das "People"-Magazin unter Berufung auf ein Foto berichtet.

Das Bild zeigt Charles am Steuer eines Autos, Camilla nahm auf dem Beifahrersitz Platz, beide lächelten. Während der König fuhr, winkte Camilla den Besucherinnen und Besuchern zu, an denen sie vorbeifuhren.

Sarah Ferguson erinnert an die Queen

Charles' Mutter Königin Elizabeth verstarb am 8. September 2022 im Alter von 96 Jahren auf Balmoral Castle. Mehr als 70 Jahre lang regierte sie das Vereinigte Königreich. Auf Social Media erinnerte am Sonntag auch Sarah Ferguson (64), Ex-Frau von Prinz Andrew (64) und die ehemalige Schwiegertochter der Queen, an die Monarchin. "Heute gedenken wir Ihrer verstorbenen Majestät Königin Elizabeth II", schrieb sie zu einem Foto der Queen.

Camilla arbeitet wieder

Nach einer Osterpause und einem Kurztrip nach Schottland hatte Königin Camilla Anfang der vergangenen Woche wieder ihre royale Arbeit aufgenommen. Aktuell vertritt sie ihren Ehemann Charles bei vielen Terminen, der sich wegen einer Krebserkrankung in Behandlung befindet. Charles nimmt derzeit lediglich Audienzen im Buckingham Palast wahr, zeigte sich aber an Ostern mit seiner Familie in der Kirche in Windsor.