Beim Staatsbankett Amalia der Niederlande: Glamouröser Auftritt an der Seite ihrer Eltern

König Willem-Alexander der Niederlande, Ehefrau Königin Máxima sowie ihre Tochter Amalia (re.) mit ihrem Gast. (jom/spot)

SpotOn News | 11.12.2024, 10:30 Uhr

Kronprinzessin Amalia hat beim Staatsbankett für den portugiesischen Präsidenten in einer glamourösen Robe geglänzt. Auch ihre Mutter Königin Máxima warf sich in Schale.

König Willem-Alexander der Niederlande (57), Ehefrau Königin Máxima (53) sowie ihre Tochter Kronprinzessin Amalia (21) haben Portugals Präsidenten Marcelo Rebelo de Sousa (75) am Dienstagabend zu einem Staatsbankett im Königlichen Palast in Amsterdam begrüßt.

Farbenfrohe Looks

Amalia, die am 7. Dezember ihren 21. Geburtstag feierte, setzte für den besonderen Anlass auf eine fliederfarbene Robe von Tadashi Shoji mit tiefem Ausschnitt. Zum mit Glitzerstoff und Cape-Ärmeln besonders glamourös wirkenden Kleid trug Amalia das Hochzeitsdiadem ihrer Mutter und eine schmale Schärpe in Rot. Máxima glänzte neben ihrer Tochter in einem von Jan Taminiau entworfenen, schulterfreien Kleid in Rot. Ein Zickzack-Muster mit Farbverläufen am oberen Teil der Robe sorgte für einen zusätzlichen Akzent. Ihren edlen Look komplettierte sie mit einem auffälligen Diadem und opulentem Schmuck.

Wie aus einem Instagram-Post hervorgeht, erklärte König Willem-Alexander, der zu der Gala im schwarzen Frack erschien, unter anderem in seiner Rede während des Staatsbanketts: "Auch in den kommenden Jahren wird Portugal der Welt zeigen, dass es zu großen Dingen fähig ist. Wir wünschen uns nichts sehnlicher, als dieser Zukunft gemeinsam mit Ihnen entgegenzusehen. Als transatlantisch gesinnte, aufgeschlossene Länder. Als enge Partner in der NATO und in der EU. Und als verlässliche Freunde auf der Weltbühne."

Beim Staatsbankett im Palast-Saal im Rahmen seines Staatsbesuchs hielt laut Instagram-Post auch der Präsident Marcelo Rebelo de Sousa eine Rede. Zudem wurden die Nationalhymnen beider Länder gespielt.