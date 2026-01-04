Film Amanda Seyfried bereitete sich ein Jahr lang auf ‚The Testament of Ann Lee‘ vor

Amanda Seyfried attends the Lionsgate presentation during 2025 CinemaCon - EPK - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.01.2026, 13:15 Uhr

Amanda Seyfried bereitete sich ein Jahr lang auf 'The Testament of Ann Lee' vor.

Amanda Seyfried verbrachte ein Jahr mit der Vorbereitung auf ihre Rolle in ‚The Testament of Ann Lee‘.

Die 40-jährige Schauspielerin verkörpert in dem Film von Mona Fastvold die titelgebende spirituelle Anführerin und erklärte, dass sie sehr früh mit den Vorbereitungen begonnen habe, da für die Dreharbeiten nur 34 Tage zur Verfügung standen. Auf die Frage, ob die kurze Produktionszeit Druck auf sie ausgeübt habe, sagte Amanda gegenüber ‚Collider‘: „Wir haben bereits ein Jahr vor Budapest daran gearbeitet. Wir hatten schon einen Workshop gemacht und im Januar davor in Massachusetts Material gedreht, das später im Film gelandet ist. Also ja, 34 Tage sind absurd kurz, aber weil wir wussten, dass wir weder viel Zeit noch viel Geld haben würden, sind wir an unseren freien Tagen zwischen anderen Projekten zusammengekommen und haben gezielt an einzelnen Aspekten gearbeitet.“

Der ‚Housemaid‘-Star erinnerte sich daran, wie sie unzählige Stunden eng mit dem Team zusammenarbeitete, um sicherzustellen, dass sie zum Drehbeginn „bereit“ war. Amanda erklärte: „Für mich habe ich ständig mit Tanera Marshall am Manchester-Akzent gearbeitet, weil das für mich eine riesige Herausforderung war.“

Seyfrieds Filmfigur Ann Lee bringt im Laufe des Films vier Kinder zur Welt, verliert jedoch alle – und der Schauspielerin war es wichtig, diesen emotionalen Aspekt angemessen darzustellen. Sie sagte: „Man sieht ihre Verluste in schneller Abfolge. Für Mona und mich war es sehr wichtig, die Geburts­szenen so zu zeigen, wie sie wirklich sind oder sein können – nicht nur, um Ann Lee zu ehren, sondern auch die Millionen von Menschen, die ihre Kinder bei der Geburt oder im Säuglingsalter verloren haben. Das ist die Realität.“