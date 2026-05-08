Film Der neue Roman ‚The Divorce‘ der Autorin von ‚The Housemaid‘ soll verfilmt werden

Freida McFadden at The Housemaid premiere - Getty - December 2025 BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.05.2026, 11:00 Uhr

Der neue Roman 'The Divorce' der Autorin von 'The Housemaid' soll verfilmt werden.

Der kommende Roman ‚The Divorce‘ von Freida McFadden, der Autorin von ‚The Housemaid‘, wurde von Studiocanal übernommen.

Der Thriller erscheint erst am 26. Mai in den Buchhandlungen, doch bereits jetzt wurde bestätigt, dass das Filmstudio die Adaption gemeinsam mit Working Title Films produzieren wird, nach einer hart umkämpften Auktion um die Buchrechte. McFadden erklärte in einem Statement: „Ich freue mich sehr, mit den Teams von Studiocanal und Working Title zusammenzuarbeiten, um ‚The Divorce‘ auf die große Leinwand zu bringen.“ Von Anfang an hätten die Studios eine unvergleichliche Begeisterung und eine starke Vision gezeigt, wie dieses Projekt umgesetzt werden könne. Die Schriftstellerin weiter: „Ich kann es kaum erwarten zu sehen, wie sich alles entwickelt!“

‚The Divorce‘ ist bereits der dritte Roman von McFadden, der verfilmt wird. Vergangenes Jahr erschien ‚The Housemaid‘ mit Sydney Sweeney und Amanda Seyfried in den Hauptrollen. Eine Fortsetzung auf Basis ihres Buches ‚The Housemaid’s Secret‘ ist für Dezember 2027 geplant, wobei Kirsten Dunst neu zum Cast stoßen wird. ‚The Divorce‘ wird als „messerscharfer Thriller“ beschrieben, in dem „Liebe in Rache umschlägt und Überleben zum gefährlichsten Spiel von allen wird“. Die Handlung folgt Naomi, deren „Bilderbuch-Liebesgeschichte“ aus den Fugen gerät, als ihr Ehemann sie plötzlich aus dem Haus wirft und die besten Scheidungsanwälte engagiert, die er finden kann. Anschließend leert er die gemeinsamen Bankkonten und beginnt eine Beziehung mit einer neuen, deutlich jüngeren Frau in ihren Zwanzigern. Anstatt einfach weiterzumachen, entwickelt Naomi eine Obsession für die neue Freundin ihres Ex-Mannes. Doch die Geheimnisse, die sie dabei aufdeckt, bringen sie in große Gefahr.

Anna Marsh, CEO von Studiocanal und Chief Content Officer der Canal+-Gruppe, bezeichnete das Projekt als einen „Meilenstein-Deal“ für Studiocanal Stories, ein 2024 gestartetes Label, das sich auf Literaturadaptionen für Kino und Fernsehen spezialisiert. Sie ergänzte: „Wir freuen uns sehr, mit Freida McFadden an unserer Adaption von ‚The Divorce‘ zusammenzuarbeiten. Schon ab der ersten Seite war das Buch absolut fesselnd. […] ‚The Divorce‘ ist ehrgeiziges, packendes und unwiderstehlich süchtig machendes Storytelling in Bestform.“ Vergangenen Monat enthüllte Autorin McFadden schließlich ihre wahre Identität als Hirnärztin mit dem echten Namen Sara Cohen. Im Gespräch mit ‚USA Today‘ sagte sie: „Ich bin an einem Punkt meiner Karriere angekommen, an dem ich es leid bin, dass das ein Geheimnis ist. Ich habe genug davon, dass Menschen darüber spekulieren, ob ich eine echte Person bin oder vielleicht drei Männer. Ich bin eine echte Person, ich habe eine echte Identität und ich habe nichts zu verbergen.“