Stars Amber Heard gibt Geburt von Zwillingen bekannt

Amber Heard - World premiere of Justice League - 13.11.17 - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.05.2025, 09:00 Uhr

Doppeltes Glück: Die Schauspielerin verkündet auf Instagram, dass sie Mama von Twins geworden ist.

Amber Heard darf sich über die Geburt von Zwillingen freuen.

Die US-Schauspielerin – die bereits eine vierjährige Tochter namens Oonagh Paige hat – ist erneut Mama geworden. Tochter Agnes und Sohn Ocean machen ihr Familienglück perfekt. Ein Sprecher der Schauspielerin verriet gegenüber ‚People‘: „Amber freut sich riesig über die Zwillinge und darüber, dass ihre Familie jetzt komplett ist. Mama und Babys genießen jede Minute. Und Oonagh führt das Kommando mit großer Freude.“

Auch in den sozialen Medien teilte die ‚Aquaman‘-Darstellerin die freudige Nachricht mit ihren Followern. Amber – die von 2015 bis 2017 mit Hollywood-Star Johnny Depp verheiratet war – schrieb auf Instagram: „Der Muttertag 2025 wird für mich unvergesslich bleiben. Dieses Jahr bin ich überglücklich, dass ich endlich die Familie feiern kann, für die ich so lange gekämpft habe. Heute teile ich offiziell die Nachricht, dass ich Zwillinge in der Heard-Familie begrüßt habe.“

Die Blondine schwärmte: „Meine Tochter Agnes und mein Sohn Ocean halten meine Hände (und mein Herz) ordentlich auf Trab. Als ich vor vier Jahren meine erste Tochter Oonagh bekam, veränderte sich meine Welt für immer. Ich dachte, mehr Glück könne ich gar nicht empfinden. Nun, jetzt bin ich dreifach überglücklich!“

Amber räumte ein: „Mutter zu werden – allein und zu meinen eigenen Bedingungen – trotz meiner Fruchtbarkeitsprobleme, war die demütigendste Erfahrung meines Lebens.“ Die frisch gebackene Dreifach-Mama sei „unendlich dankbar“, dass sie diese Entscheidung „verantwortungsvoll und bewusst“ treffen konnte.