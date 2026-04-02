Musik Hollywood Vampires werden wegen abgesagtem Slowakei-Konzert verklagt

Johnny Depp The Hollywood Vampires The O2 July 2023 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.04.2026, 19:00 Uhr

Die Band Hollywood Vampires von Johnny Depp, Alice Cooper und Joe Perry wird von einem slowakischen Veranstalter verklagt.

Die Band Hollywood Vampires wird von einem slowakischen Veranstalter verklagt, der behauptet, nach der kurzfristigen Absage eines Konzerts im Jahr 2023 keine Rückerstattung erhalten zu haben.

Johnny Depp, Alice Cooper und Joe Perry sehen sich mit einem neuen Rechtsstreit konfrontiert, nachdem ein europäischer Konzertveranstalter eine Klage eingereicht hat. Darin wird der Rock-Supergroup vorgeworfen, eine sechsstellige Vorauszahlung für einen abgesagten Auftritt nicht zurückgezahlt zu haben.

Die Gruppe wurde in einer Bundesklage in Texas genannt, obwohl sich der Streit auf ein Konzert im Juli 2023 im Veranstaltungsort Olympic Fields in der Slowakei bezieht. Laut Unterlagen, die TMZ vorliegen, argumentiert der Veranstalter, dass Texas zuständig sei, da geschäftliche Verbindungen der Band dorthin bestehen. In der Klage heißt es, der Veranstalter habe dem Trio im Voraus 277.000 Dollar (240.000 Euro) gezahlt und nach der Absage des Events die Rückzahlung verlangt, jedoch nie eine Antwort erhalten. Die Anwälte der Band versuchen, die Klage abweisen zu lassen, und bestehen darauf, dass es keine rechtliche Grundlage gibt, den Fall in Texas zu verhandeln.

Die Hollywood Vampires hatten das Konzert kurzfristig abgesagt und dies mit ernsthaften Bedenken hinsichtlich der Einsatzbereitschaft des Veranstaltungsortes und der allgemeinen Sicherheit begründet. In einer damaligen Erklärung hieß es, der Ort sei „unfertig“ und „unsicher für sowohl die Band als auch die Öffentlichkeit“, man hoffe jedoch, zu einem späteren Zeitpunkt zurückzukehren.

Der Veranstalter verwies zudem auf eine kurzzeitige Krankenhausbehandlung von Depp wegen eines nicht näher genannten gesundheitlichen Problems im selben Zeitraum. Die Band betonte jedoch, dass der Zustand des Veranstaltungsortes – und nicht gesundheitliche Gründe – zur Absage geführt habe. Der Ausgang des Falls hängt nun davon ab, ob das Gericht in Texas entscheidet, den Fall anzunehmen oder vollständig abzuweisen.