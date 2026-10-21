Stars ‚American Horror Story‘: Zukunft der Serie wenige Tage vor dem Finale der 13. Staffel bestätigt

Ryan Murphy at the 80th Golden Globe Awards Beverly Hills Jan 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.10.2026, 11:00 Uhr

Die Zukunft der Serie wird wenige Tage vor dem Finale der 13. Staffel bestätigt.

Fans von ‚American Horror Story‘ dürfen sich freuen: Die erfolgreiche Horror-Anthologieserie wurde offiziell um eine 14. Staffel verlängert.

Die von Ryan Murphy und Brad Falchuk entwickelte Serie befindet sich derzeit mitten in ihrer 13. Staffel. Das große Finale soll am 29. Oktober ausgestrahlt werden. Nun steht fest, dass der US-Sender FX weitere Folgen in Auftrag gegeben hat. Damit geht die Erfolgsgeschichte der Horrorreihe auch nach inzwischen 15 Jahren weiter. Ihren Anfang nahm die Serie 2011 mit der ersten Staffel ‚Murder House‘. Darauf folgten weitere Staffeln mit den Titeln ‚Asylum‘, ‚Coven‘, ‚Freak Show‘, ‚Hotel‘ und ‚Roanoke‘. Anschließend begeisterte ‚American Horror Story‘ das Publikum mit weiteren Horrorwelten in ‚Cult‘, ‚Apocalypse‘, ‚1984‘, ‚Double Feature‘, ‚NYC‘ und ‚Delicate‘.

Die aktuelle 13. Staffel vereint Elemente aus mehreren früheren Staffeln. Dabei kehrten zahlreiche bekannte Gesichter zurück, darunter Sarah Paulson, Evan Peters und Jessica Lange, die jeweils mehrere ihrer früheren Rollen wieder aufgenommen haben.

Obwohl die aufwendige Besetzung bei den Fans für Begeisterung sorgt, schloss Serienmacher Ryan Murphy eine Wiederholung dieses außergewöhnlichen Cast-Konzepts für die Zukunft aus. Bei der Premiere der 13. Staffel erklärte er gegenüber ‚The Hollywood Reporter‘: „Niemals! Nein, wirklich nicht. Ich glaube nicht, dass so etwas jemals wieder passieren wird. Und ich glaube auch nicht, dass ich das noch einmal machen wollen würde.“

Ganz ausschließen möchte Murphy eine Rückkehr beliebter Figuren allerdings nicht. Er könne sich durchaus vorstellen, erneut mit den bekannten Darstellern zusammenzuarbeiten und einige ihrer früheren Rollen wieder aufleben zu lassen, nur eben nicht in einem derart großen Umfang. „Ich würde sehr gerne wieder mit all diesen Schauspielern arbeiten und einige der Figuren zurückbringen“, fügte er hinzu.

Ryan Murphy denkt offenbar noch lange nicht daran, sich von ‚American Horror Story‘ zu verabschieden. Im Gegenteil: Er möchte die Serie am liebsten „für immer“ fortsetzen und arbeitet bereits am Konzept für die nächste Staffel. Zudem verriet er, dass er die Horrorreihe künftig internationaler ausrichten möchte. „Ich liebe es, diese Serie zu machen. Ich möchte unbedingt, dass sie international wird“, erklärte Murphy. „Mich interessiert die Frage: Wie könnte eine internationale Version von ‚American Horror Story‘ aussehen? Mit diesem Gedanken beschäftige ich mich gerade beim Schreiben. Vielleicht wird etwas daraus, vielleicht auch nicht. Ich probiere einfach gerne neue Dinge aus.“ Wie genau eine solche internationale Ausrichtung aussehen könnte und welche Länder oder Schauplätze dabei eine Rolle spielen würden, ist bislang nicht bekannt.

Neben der Hauptserie entwickelte Murphy mit ‚American Horror Stories‘ ein weiteres Format, das zwischen 2021 und 2024 über drei Staffeln lief. Im Gegensatz zur Hauptreihe erzählte das Spin-off in der Regel eine eigenständige Geschichte pro Folge. Unterdessen bleibt Murphy mit zahlreichen weiteren Fernsehprojekten beschäftigt. Zu seinen aktuellen Produktionen zählen unter anderem die Anthologieserie ‚Monster‘, die Dramaserie ‚9-1-1‘, deren Ableger ‚9-1-1: Nashville‘, das Justizdrama ‚All’s Fair‘, die Serie ‚The Beauty‘ sowie der Teenager-Thriller ‚The Shards‘. Mit der bestätigten 14. Staffel von ‚American Horror Story‘ steht somit fest, dass Murphys düstere Serienwelt auch in Zukunft weiterwachsen soll. Welche Schauspieler zurückkehren und welche neuen Schrecken die Zuschauer erwarten, bleibt vorerst abzuwarten.