Stars Holland Taylor verrät, warum sie und Sarah Paulson auch nach zwölf Jahren nicht zusammenwohnen

Sarah Paulson and Holland Taylor -September 2024 - Emmys - Peacock Theater - LA - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.10.2026, 11:00 Uhr

Holland Taylor verrät, warum sie und Sarah Paulson auch nach zwölf Jahren nicht zusammenwohnen.

Holland Taylor hat erklärt, warum sie und ihre Partnerin Sarah Paulson auch nach zwölf Jahren Beziehung weiterhin getrennte Wohnungen haben.

Obwohl die beiden Schauspielerinnen seit mehr als einem Jahrzehnt ein Paar sind, genießen sie es, ihre eigenen vier Wände zu haben. Die 83-jährige Schauspielerin sprach in der ‚The Drew Barrymore Show‘ offen über ihre Beziehung zu der 51-jährigen ‚American Horror Story‘-Darstellerin. Auf die Frage, ob es stimme, dass die beiden nicht zusammenwohnen, antwortete Holland: „Nun, wir verbringen so viel Zeit miteinander wie möglich, denn beruflich sind wir ständig voneinander getrennt. Aber ich habe hier in New York eine Wohnung, und Sarah wohnt bei mir, wenn sie in der Stadt ist.“

Holland, die betonte, dass sie inzwischen seit „zwölf Jahren und länger“ zusammen seien, stellte klar, dass sie sich selbstverständlich eine Wohnung teilen, wenn beide gleichzeitig in New York sind. In Los Angeles haben die beiden allerdings jeweils ein eigenes Haus. Derzeit lebt Sarah jedoch vorübergehend bei ihrer Partnerin, während sie darauf wartet, in ihr neu gekauftes Anwesen einzuziehen. Der aus der Serie ‚Two and a Half Men‘ bekannte Star erklärte: „In Los Angeles habe ich ein eigenes Haus, getrennt von ihrem. Aber in ihr neues Haus ist sie noch nicht eingezogen. Sie wohnt inzwischen seit fast einem Jahr bei mir in Los Angeles. Wir sind also so viel zusammen, wie es die Entfernung und unsere Jobs zulassen.“

Bereits 2024 hatte Sarah Paulson verraten, dass sie in ihrer ungewöhnlichen Wohnsituation sogar ein Geheimnis für die Beständigkeit ihrer Beziehung sieht. Im Podcast ‚SmartLess‘ erklärte sie: „Ja, wir wohnen nicht zusammen. Das ist das Geheimnis unserer Beziehung. Wir verbringen jede Menge Zeit miteinander, aber wir leben nicht im selben Haus.“ Kennengelernt hatten sich die beiden Schauspielerinnen bereits 2005. Eine romantische Beziehung entwickelte sich allerdings erst rund zehn Jahre später. Sarah betonte, dass ihre Partnerschaft gerade deshalb so gut funktioniere, weil sie sich bewusst Freiräume ließen. „Wir sind jetzt schon sehr lange zusammen. Und ein Teil davon liegt daran, dass wir zusammen sind, wenn wir es möchten, und eben nicht, wenn wir es gerade nicht möchten“, erklärte sie.

Die ‚All’s Fair‘-Darstellerin gab außerdem zu bedenken, dass Holland vor ihrer Beziehung nur wenige langjährige Partnerschaften geführt hatte. Für sie sei es deshalb möglicherweise eine große Umstellung gewesen, plötzlich den Alltag mit einem anderen Menschen zu teilen. „Holland hatte nicht besonders viele langjährige Beziehungen. Wenn man in ihrem Alter angekommen ist und lange Zeit nicht wirklich mit jemandem zusammengelebt hat, ist es vermutlich eine große Sache, plötzlich mich und meine ganze Persönlichkeit im eigenen Zuhause zu haben“, sagte Sarah.

Auch die Idee, zwar unter einem Dach zu leben, aber in getrennten Schlafzimmern zu schlafen, überzeugte Sarah nicht. Auf diesen Vorschlag reagierte sie entschieden: „Nein, denn was ich am liebsten mache: Wir schlafen Händchen haltend ein. Ich möchte neben ihr schlafen.“ Trotz getrennter Wohnsitze scheint das Paar also eine sehr innige Beziehung zu führen.