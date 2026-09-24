Stars Ryan Murphy gibt großes Update zu möglicher ‚Glee‘-Rückkehr

Ryan Murphy at the 80th Golden Globe Awards Beverly Hills Jan 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.09.2026, 10:00 Uhr

Ryan Murphy gibt großes Update zu möglicher 'Glee'-Rückkehr.

Ryan Murphy hat das Drehbuch für eine mögliche Neuauflage von ‚Glee‘ fertiggestellt.

Der 60-jährige Serienmacher, der das beliebte Musical-Format gemeinsam mit Brad Falchuk und Ian Brennan entwickelte, bestätigte damit, dass die Pläne für eine Rückkehr konkreter werden. Die Originalserie lief von 2009 bis 2015. Im Gespräch mit ‚Entertainment Tonight‘ verriet Murphy: „Lustig, dass du fragst! Ich habe das Drehbuch gerade vor einer Stunde fertiggestellt.“ Gemeinsam mit Falchuk und Brennan, die bereits die ersten beiden Staffeln der Serie geschrieben hatten, habe er an der neuen Geschichte gearbeitet. „Wir haben ein Drehbuch. Brad, Ian und ich haben etwas geschrieben.“ Ob daraus tatsächlich eine neue Staffel oder eine andere Form der Fortsetzung entsteht, ist allerdings noch offen. Murphy steht nach eigenen Angaben bereits mit mehreren früheren Darstellern in Kontakt. „Ich habe mit ungefähr zehn Mitgliedern des ursprünglichen Casts gesprochen, und das ist wirklich schön. Sie hatten alle viele Fragen, waren aber durchweg sehr begeistert von der Idee“, erklärte er.

Gleichzeitig bremste Murphy die Erwartungen. Das fertige Skript sei bislang noch keinem der Beteiligten vorgelegt worden. „Niemand hat es gelesen, deshalb weiß ich es nicht. Wir werden sehen“, sagte der Produzent. Er habe sich zunächst vorgenommen, mehrere Folgen zu schreiben und anschließend abzuwarten, wie die Reaktionen ausfallen. Besonders wichtig sei ihm dabei die Meinung der früheren ‚Glee‘-Darsteller. „Wir waren uns sehr nah, als wir die Serie gemacht haben“, erinnerte sich Murphy. Im Mittelpunkt von ‚Glee‘ standen Schüler der fiktiven William McKinley High School, die in einem Schulchor gemeinsam sangen und tanzten. Zur Originalbesetzung gehörten unter anderem Matthew Morrison, Lea Michele, Cory Monteith, Naya Rivera, Heather Morris, Kevin McHale und Darren Criss.

Bereits im Juli hatte Murphy angedeutet, dass er über eine Rückkehr nachdenkt. Grund dafür sei unter anderem, dass in den vergangenen Jahren „so viele junge Menschen“ die Serie neu für sich entdeckt hätten. „Meine Nostalgie und meine Liebe zu dieser Serie sind groß genug, dass ich denke: Vielleicht würden die Leute eine neue Version davon in irgendeiner Form gerne sehen“, sagte er damals. Auch Brad Falchuk hatte sich 2024 gegenüber ‚The Hollywood Reporter‘ offen für eine Neuinterpretation gezeigt. Er fragte sich, ob man die Geschichte „auf modernere Weise“ erzählen könne. Gleichzeitig stellte er infrage, welchen Sinn eine Neuauflage hätte – abgesehen davon, dass sie wirtschaftlich erfolgreich sein könnte.