Stars Jessica Lange kürt ihre besten Rollen in ‚American Horror Story‘ – mit überraschendem Ergebnis

Jessica Lange at Antigone (This Play I Read In High School) opening night - Getty - March 2026 BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.10.2026, 14:00 Uhr

Jessica Lange kürt ihre besten Rollen in 'American Horror Story' – mit überraschendem Ergebnis.

Jessica Lange hat ihre persönlichen Favoriten unter den Figuren aus ‚American Horror Story‘ verraten.

Dabei überrascht vor allem ihre Nummer eins: Die 77-jährige Schauspielerin entschied sich für eine Rolle ausgerechnet aus jener Staffel, die bei vielen Fans der Serie weniger beliebt ist. Für die 13. Staffel der Horror-Anthologie kehrt Lange zur Erfolgsserie zurück. Dabei schlüpft sie erneut in vier ihrer früheren Rollen aus den Staffeln ‚Murder House‘, ‚Asylum‘, ‚Coven‘ und ‚Freak Show‘. Im Gespräch mit dem Magazin ‚Entertainment Weekly‘ verriet sie nun, welche Figur ihr besonders am Herzen liegt und welche sie am wenigsten mochte.

Langes persönlicher Spitzenreiter ist Elsa Mars, die Leiterin der ungewöhnlichen Schaustellertruppe in der vierten Staffel ‚Freak Show‘. Für die Schauspielerin war vor allem die besondere Atmosphäre dieser Staffel ausschlaggebend. „Allein deshalb, weil es meine Lieblingsstaffel war“, erklärte sie. „Ich habe die ganze Welt geliebt, die wir dort erschaffen haben. Für mich fühlte sich das Set immer wie ein langes Gedicht an. Es war einfach wunderbar, genauso wie die Figuren, die wir für diese Freakshow zum Leben erweckt haben.“ Besonders genoss Lange, dass sie als Elsa Mars auch singen durfte. „Niemand lässt mich jemals singen. Ich kann nämlich gar nicht singen“, scherzte sie. Das dürfte einige Fans überraschen: Auf der Bewertungsplattform ‚Rotten Tomatoes‘ kommt ‚Freak Show‘ bei den Kritikern auf 77 Prozent Zustimmung, beim Publikum jedoch nur auf 69 Prozent. Damit schneidet die Staffel unter Langes vier bisherigen Auftritten am schwächsten ab.

Bei ihren beiden nächsten Favoriten konnte sich Lange dagegen nicht eindeutig entscheiden. Sowohl Constance Langdon aus ‚Murder House‘ als auch die strenge Schwester Jude aus ‚Asylum‘ liegen für sie gleichauf. „Die beiden würde ich auf den mittleren Plätzen einordnen“, sagte die Schauspielerin. Beim Publikum ist ‚Asylum‘ allerdings die bestbewertete der vier Staffeln. Sie erreicht bei ‚Rotten Tomatoes‘ einen Wert von 90 Prozent, gefolgt von ‚Murder House‘ mit 84 Prozent. Weniger begeistert war Lange von ihrer Rolle als ehemalige Oberste Hexe Fiona Goode in ‚Coven‘. Diese Figur belegt in ihrer persönlichen Rangliste den letzten Platz. „Die ganze Hexenthematik fand ich einfach weniger interessant“, erklärte sie. Dennoch verbinde sie mit Fiona einige ihrer liebsten Szenen. Besonders hob sie das Finale hervor, in dem Fiona nach ihrem Krebstod in einer persönlichen Hölle landet und dort dem Axtmörder begegnet, gespielt von Danny Huston. Gefangen in diesem Albtraum muss sie billigen Wein trinken.

Lange hatte eine Rückkehr zu ‚American Horror Story‘ zunächst ausgeschlossen. Erst ein Gespräch mit Serienschöpfer Ryan Murphy brachte sie zum Umdenken. In der Sendung ‚Live With Kelly and Mark‘ verriet sie: „Ryan Murphy hat mich dazu überredet, zurückzukommen. Zuerst wollte er, dass ich wieder Constance spiele, die seiner Meinung nach meine beste Figur war. Ich habe ihm dann gesagt, dass ich nur zurückkehre, wenn ich alle vier Rollen spielen darf.“ Damit dürfen sich Fans auf ein Wiedersehen mit gleich mehreren ikonischen Figuren freuen, auch wenn Jessica Lange selbst ihre Favoriten ganz anders gewichtet, als es die Publikumsbewertungen vermuten lassen.