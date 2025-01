"Neue Wege gehen" Amira Aly beendet Podcast mit ihrem Bruder Hima

Amira Aly beendet ihr Podcast-Projekt "Liebes Leben" nach einem knappen Jahr. (eyn/spot)

SpotOn News | 31.01.2025, 20:53 Uhr

Amira Aly hat ihren Podcast "Liebes Leben", den sie zusammen mit ihrem Bruder Hima produzierte, eingestellt. Das gab die Plattform Podimo überraschend bekannt. Das Geschwisterpaar wolle sich neuen Projekten widmen.

Amira Aly (32) wird keine weiteren Folgen ihres Podcasts "Liebes Leben" veröffentlichen. Seit November 2023 sprach sie mit ihrem Bruder Ibrahim "Hima" Aly (34) in dem Talk wöchentlich über persönliche Geschichten und Anekdoten aus ihrem Alltag. Damit ist nun Schluss, wie der Podcast-Anbieter Podimo am 31. Januar auf Instagram bekannt gab.

Bereits seit Dezember waren ohne Begründung keine neuen Folgen mehr auf der Plattform erschienen. Dazu seien viele Anfragen gekommen, so Podimo in seiner Instagram-Story. "Die Antwort: Amira und Hima haben gemeinsam entschieden, den Podcast zu beenden. Es wird keine neuen Folgen geben," bezog die Plattform jetzt Stellung.

"Neue Wege" und "andere Projekte" für die Alys

Die Geschwister hätten sich gemeinschaftlich "bewusst dazu entschlossen, neue Wege zu gehen und sich anderen Projekten zu widmen," hieß es in dem Statement weiter. Amira Aly sowie ihr Bruder äußerten sich nicht persönlich zu dem Podcast-Aus, reposteten die Erklärung von Podimo jedoch jeweils in ihrer eigenen Story.

Und tatsächlich steht für die Moderatorin in Zukunft viel an: Ab dem 19. Februar wird sie in Sat.1 bei "Das große Promibacken" ihre Qualitäten in der Backstube unter Beweis stellen. Zudem ist sie bereits ab dem 17. Februar auf dem Sender neben Evelyn Burdecki (36) und Jochen Bendel (57) für die Moderation von "Promis unter Palmen – Die Late Night Show" verantwortlich.

Podcast-Projekt nach Trennung von Oliver Pocher

Amira Aly hatte "Liebes Leben" nach dem endgültigen Zerwürfnis mit ihrem heutigen Ex-Mann Oliver Pocher (46) ins Leben gerufen. Bis zu ihrer Trennung führte sie gemeinsam mit ihm den beliebten Podcast "Die Pochers!". Auch nach dem Liebes-Aus 2023 nahmen die beiden noch einige Folgen zusammen auf, bevor es wegen Alys vermeintlicher neuer Beziehung zum Rosenkrieg kam. Dieser wurde anschließend bei "Liebes Leben" öfter thematisiert, weswegen der Podcast zunächst auf großes Interesse stieß.

Nach Alys Wegfall bei "Die Pochers!" übernahm Oliver Pochers erste Ex-Frau Alessandra Meyer-Wölden (41) als Podcast-Partnerin an der Seite des Comedians. Seitdem sind sie gemeinsam Hosts von "Die Pochers! Frisch recycelt!" mit wöchentlich neuen Folgen.