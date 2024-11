Stars Amira Aly: Oliver Pocher übernimmt ihr Business

Amira Pocher attends the kinderTag Berlin Spet 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.11.2024, 14:00 Uhr

Amira Aly und Oliver Pocher trennten sich im August 2023 nicht gerade im Guten.

Es folgten Sticheleien und öffentliche Seitenhiebe, auch wenn das Paar zumindest für die beiden gemeinsamen Söhne noch als Einheit funktioniert. Jetzt hat der Comedian einen weiteren Weg gefunden, seiner Ex auf die Nerven zu gehen.

Amira, die in der Öffentlichkeit jetzt wieder unter ihrem Mädchennamen Aly auftritt, verkaufte vor kurzem ihre Anteile an der Beauty-Marke „Fayble“, die sie als eigenes Projekt gestartet hatte. Die Chance nahm Ex-Mann Oliver wahr und kaufte die Prozente an dem Unternehmen, das etwa Nagellacke und Raumdüfte verkauft. Jetzt ist er der Chef der Beauty-Marke und Amira findet die Aktion mehr als verwirrend. In ihrem Podcast ‚Liebes Leben‘ äußerte sie sich jetzt dazu: „Mit dem, was jetzt passiert, habe ich nichts zu tun, aber es war vorhersehbar.“ Aufregen will sie sich darüber aber nicht, denn Amira will nicht mehr zurückschauen. „Es tut so gut, alte Zöpfe abzuschneiden – sei es bei Personen oder bei einer Firma.“ Selbst verkauft hat sie an Oliver aber nicht: „Ich habe sie an meinen damaligen Geschäftspartner verkauft, nicht an Oli.“