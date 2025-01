Adam Lippes und Eric Javits Amtseinführung von Donald Trump: Melania setzt auf US-Designer

Jill und Joe Biden (l.) mit Donald und Melania Trump am Morgen der Amtseinführung. (wue/spot)

SpotOn News | 20.01.2025, 17:06 Uhr

Melania Trump, die neue First Lady, präsentiert sich im Rahmen der Amtseinführung ihres Mannes Donald Trump in Stücken amerikanischer Designer.

Den offiziellen Teil des Tages der Amtseinführung haben der neue US-Präsident Donald Trump (78) und dessen Ehefrau, Melania Trump (54), in der St. John's Episcopal Church in der Nähe des Weißen Hauses begonnen. Bevor die Amtszeit Trumps um 12:00 Uhr mittags (Ortszeit) beginnt, hat die neue First Lady mit ihrer Kleidungswahl offenbar ein Statement gesetzt.

Amerikanische statt europäische Designer

Melania, ein ehemaliges Model, war schon während Trumps erster Amtszeit zwischen 2017 und 2021 die First Lady der Vereinigten Staaten. Für die Rückkehr ins Weiße Haus setzte die 54-Jährige auf einen marineblauen, zweireihigen Mantel, passend zu dem ihres Ehemannes. Dazu entschied sie sich für einen darauf abgestimmten Hut, schwarze Lederhandschuhe und dunkelblaue Wildlederpumps, die den eleganten Look vervollständigten.

Eines Berichts der "Page Six" zufolge handelt es sich bei den von der neuen First Lady getragenen Stücken um Entwürfe zweier US-amerikanischer Modeschöpfer. Der Mantel soll von Adam Lippes stammen, der Hut von Eric Javits – wohl kein Zufall, vor dem Hintergrund der "Make America Great Again"-Maxime Donald Trumps. Laut "Women's Wear Daily" setzt sie sonst für gewöhnlich eher auf europäische Modehäuser, darunter etwa Dior oder Saint Laurent. Einige führende US-Designer haben sich demnach in der Vergangenheit dagegen ausgesprochen, Melania einzukleiden. Ihr Stylist kaufe daher öfter Stücke im Einzelhandel.

In diesem Look wurden die Trumps auch vom scheidenden US-Präsidenten Joe Biden (82) und dessen Ehefrau, Jill Biden (73), im Weißen Haus empfangen. Die Bidens haben unterdessen ihr wohl letztes Selfie aus dem Regierungssitz veröffentlicht. Auf dem X-Account von Präsident Biden wurde die Aufnahme geteilt. Dazu hieß es: "Ein weiteres Selfie für den Weg. Wir lieben dich, Amerika."