Amy Schumer beantragt Scheidung von Ehemann Chris Fischer

Amy Schumer - 2023 Good+Foundation - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.01.2026, 11:00 Uhr

Amy Schumer hat die Scheidung von Chris Fischer eingereicht.

Die Schauspielerin gab letzten Monat bekannt, dass sie sich von dem 45-jährigen Koch getrennt habe, mit dem sie den sechsjährigen Sohn Gene hat. Nun zeigen Gerichtsakten aus New York County, dass sie offiziell die Beendigung ihrer Ehe beantragt hat.

Nach monatelangen Spekulationen bestätigte Amy auf Instagram das Ende ihrer siebenjährigen Ehe mit Chris. Zu einem Foto des ehemaligen Paares in einem Zug schrieb Amy, die den Beitrag mit dem Song ‚I Still Haven’t Found What I’m Looking For‘ von U2 unterlegte: „Blah blah blah Chris und ich haben die schwierige Entscheidung getroffen, unsere siebenjährige Ehe zu beenden. Wir lieben uns sehr und werden uns weiterhin auf die Erziehung unseres Sohnes konzentrieren. Wir würden es begrüßen, wenn die Menschen in dieser Zeit unsere Privatsphäre respektieren würden.“

Die Darstellerin scherzte dann in der Bildunterschrift, dass ihr dramatischer Gewichtsverlust und die Tatsache, dass ihr Ehemann ein „heißer, mit dem James-Beard-Award ausgezeichneter Koch ist, der immer noch heiße Frauen abbekommt“, nicht die Gründe für ihre Trennung seien.

Amy beendete den Beitrag mit den Worten: „In Freundschaft, Liebe und Respekt! Familie für immer.“

Das ehemalige Paar wurde erstmals im November 2017 miteinander in Verbindung gebracht, nachdem sie bei einem Candle-Light-Dinner in New York zusammen fotografiert worden waren. Nur wenige Tage, nachdem sie ihre Beziehung im Februar 2018 auf Instagram offiziell gemacht hatten, heirateten die beiden in einer intimen Zeremonie in Malibu, Kalifornien, an der etwa 80 Personen teilnahmen, darunter Jennifer Aniston und Larry David.