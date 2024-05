Musik Amy Winehouse: Award für eine Milliarde Streams

Amy Winehouse parents -Credit Universal Music Recordings BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.05.2024, 18:00 Uhr

Amy Winehouse hat posthum einen BRIT Billion Award erhalten, nachdem sie in Großbritannien eine Milliarde Streams erreicht hat.

Die Eltern der verstorbenen ‚Rehab‘-Hitmacherin, Mitch und Janis, nahmen den Preis entgegen, der von BPI überreicht wurde. Aktuell liegt wieder großes Augenmerk auf der verstorbenen Sängerin, nachdem der Film ‚Back to Black‘ über ihr Leben und ihre Karriere veröffentlicht wurde.

Amys Song ‚Back to Black‘ aus dem Jahr 2006 ist mit über 150 Millionen Streams der meistgestreamte Song von Winehouse in Großbritannien. Der mit 2x Platin ausgezeichnete Song erreichte Platz 8 der offiziellen Single-Charts, dicht gefolgt von ‚Valerie‘, Winehouse und Mark Ronsons Cover der Single von The Zutons, mit über 135 Millionen Streams in Großbritannien. ‚Tears Dry On Their Own’, ‚Rehab‘, ‚You Know I’m No Good‘ und ‚Love Is A Losing Game’ vom gleichnamigen Album wurden jeweils über 50 Millionen Mal gestreamt.

Amys Eltern sagten, als sie die Ehre für ihre Tochter entgegennahmen: „Wir wünschen uns natürlich, dass Amy heute hier wäre, um diesen Preis persönlich entgegenzunehmen, aber es ist erstaunlich, dass sie immer noch Auszeichnungen für ihr unglaubliches Talent und ihre Leistungen gewinnt. Es ist wunderbar, dass ihre Musik von einem neuen Publikum entdeckt wird, von jungen Leuten, die sie genauso lieben wie ihre Zeitgenossen. Wir sind so stolz auf Amy. Danke.“

Die einzigartige Sängerin starb 2011 im Alter von 27 Jahren tragischerweise an einer Alkoholvergiftung, nachdem sie zwei bahnbrechende Studioalben veröffentlicht hatte: ‚Frank‘ von 2003‘ und ‚Back to Black‘ von 2006. Kürzlich gab Winehouses ehemaliger Bandkollege Dale Davis zu, dass er nicht glaube, dass es „genug Material“ für eine weitere posthume Albumveröffentlichung gibt. Im Dezember 2011 erschien ‚Lioness: Hidden Treasures‘, bestehend aus unveröffentlichten Songs, Coverversionen und Demos, die von Mark Ronson, Salaam Remi und Winehouses Familie ausgewählt wurden. Die Tracklist enthielt eine Version des Jazzstandards ‚Body and Soul‘ mit Tony Bennett.

Bassist Dale bezweifelt aber, dass es irgendwo in einem Tresor noch andere versteckte Juwelen gibt, und gibt zu, dass er sehr überrascht wäre, wenn ein weiteres Album herauskäme. Im Gespräch mit ‚BANG Showbiz‘ sagte der Musiker, der als musikalischer Berater an dem Winehouse-Biopic ‚Back to Black‘ mitgearbeitet hat, in dem Marisa Abela die Grammy-Gewinnerin spielt: „Ich glaube nicht, dass es unbedingt genug Material gibt. Es ist eine ziemlich große Sache, etwas in Verbindung mit Amy zu veröffentlichen, weil so viele Leute involviert sind. Es gibt nicht so viel da draußen. Ich weiß, dass die Leute sagten: ‚Wir werden nicht mehr veröffentlichen.‘ Das überlasse ich den Plattenfirmen und dem Nachlass.“