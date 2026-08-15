Stars Amy Winehouses bester Freund Tyler James will erneut Gegenstände der Sängerin versteigern.

Amy Winehouse - Strictly Come Dancing 2009 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.08.2026, 12:00 Uhr

Amy Winehouses bester Freund Tyler James will erneut persönliche Gegenstände der verstorbenen Sängerin versteigern lassen.

Eine geplante Auktion war zuvor auf Eis gelegt worden, nachdem Winehouses Vater Mitch die Eigentumsverhältnisse angefochten hatte. Nun sieht James offenbar eine neue Chance, die Versteigerung doch noch durchzuführen. Im Gespräch mit ‚The Sun‘ schilderte James, wie sehr ihn der Streit belastet habe. „Ich bin durch die Hölle gegangen. Ich konnte mich einfach nicht damit auseinandersetzen“, erklärte er. Das Auktionshaus Sotheby’s habe ihm mitgeteilt, dass der Verkauf wegen des Einspruchs von Mitch Winehouses Anwälten zunächst nicht stattfinden könne. Außerdem habe man ihm geraten, sich juristischen Beistand zu suchen.

James betonte, dass es ihm nie darum gegangen sei, sich an den Hinterlassenschaften seiner engen Freundin zu bereichern. Er habe Winehouse über Jahre begleitet und während ihrer Suchtprobleme und ihrer Selbstverletzung zu ihr gehalten. „Ich liebte Amy mehr als jeden anderen Menschen auf der Welt“, sagte er laut ‚The Sun‘. Er habe sie schützen wollen und sei davon ausgegangen, dass ihre gemeinsame Geschichte durch nichts ausgelöscht werden könne, auch nicht durch den Besitz persönlicher Gegenstände.

Zu den Gegenständen, die James ursprünglich versteigern wollte, gehören unter anderem handgeschriebene Liedtexte und ein rotes Bowling-Shirt der Sängerin. Nach ihrem Tod habe es zwischen den Freunden und ihrer Familie offenbar immer wieder unterschiedliche Auffassungen darüber gegeben, wem bestimmte persönliche Dinge gehörten. Mitch Winehouse ist seit dem Tod seiner Tochter am 23. Juli 2011 Verwalter ihres Nachlasses. Amy Winehouse starb im Alter von 27 Jahren an einer Alkoholvergiftung. Zuletzt hatte Mitch allerdings vor Gericht eine Niederlage gegen zwei weitere enge Freundinnen seiner Tochter erlitten. Die geplante Auktion könnte damit ein neues Kapitel im jahrelangen Streit um die Hinterlassenschaften der Sängerin eröffnen.