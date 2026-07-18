Musik Keith Richards über Amy Winehouse: ‚Eine traurige Geschichte mit so viel ungenutztem Potenzial‘

NO GERMANY - Amy winehouse 2007 MTV Awards - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.07.2026, 12:15 Uhr

Keith Richards sagt über Amy Winehouse, dass sie 'eine traurige Geschichte mit so viel ungenutztem Potenzial' geschrieben habe.

Keith Richards bezeichnet Amy Winehouse als „eine traurige Geschichte“, die „noch so viel mehr Potenzial gehabt hätte“.

Die Rolling Stones haben für ihr neues Album ‚Foreign Tongues‘ Amy Winehouses Song ‚You Know I’m No Good‘ neu aufgenommen. Richards würdigte die 2011 verstorbene Sängerin als „eine der Besten, die England hervorgebracht hat“. Im Gespräch mit ‚Billboard‘ sagte er: „Ich habe diesen Song immer geliebt. Amy war in vielerlei Hinsicht eine traurige Geschichte, aber sie war eine der besten Künstlerinnen, die England hervorgebracht hat. Und wahrscheinlich hätte sie noch so viel mehr erreichen können. Ich weiß gar nicht mehr, wer die Idee hatte – Mick oder Produzent Andrew Watt. Wir sagten uns: ‚Wir haben schließlich als Coverband angefangen. Wenn wir heute noch einmal einen Song covern würden – welcher wäre das?‘ Und Amy stand ganz oben auf der Liste.“

Bereits 2007 hatten die Rolling Stones gemeinsam mit Amy Winehouse beim Isle of Wight Festival den Temptations-Hit ‚Ain’t Too Proud to Beg‘ gespielt. Frontmann Mick Jagger erklärte, dass sich die Entscheidung für ‚You Know I’m No Good‘ ganz natürlich angefühlt habe. Er sagte: „Wir suchten nach einem guten Song einer Sängerin. Zuerst dachten wir an ältere Künstlerinnen und beschlossen dann: ‚Lass uns etwas Moderneres machen.‘ So kamen wir auf diesen Song.“

Amy Winehouse wurde am 23. Juli 2011 im Alter von 27 Jahren tot in ihrer Wohnung im Londoner Stadtteil Camden aufgefunden. Die Gerichtsmedizinerin Dr. Shirley Radcliffe kam zu dem Schluss, dass es sich um einen Todesfall durch Fehlhandlung („Misadventure“) handelte. Sie erklärte: „Sie konsumierte freiwillig Alkohol. Diese bewusste Handlung nahm einen unerwarteten Verlauf und führte zu ihrem Tod.“ Nach Angaben der Zeitung ‚The Guardian‘ lag ihr Blutalkoholwert bei 416 Milligramm Alkohol pro Deziliter Blut – ein Wert, der ausreicht, um Bewusstlosigkeit auszulösen und die Atmung lebensgefährlich zu beeinträchtigen. Sanitäter fanden Winehouse tot in ihrem Bett. Auf dem Boden ihrer Wohnung standen mehrere leere Wodkaflaschen.