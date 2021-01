11.01.2021 06:36 Uhr

Anbieter im Vergleich: So finden Sie den passenden Unternehmenskredit

Ein Kredit für das eigene Unternehmen ist immer dann unverzichtbar, wenn die finanziellen Mittel für einen Ladenumbau, die Vorfinanzierung eines Auftrags oder eine Neugründung fehlen.

Zugleich kann es generell sinnvoller sein, Investitionen bei günstigen Zinssätzen mit Fremdkapital zu finanzieren. Unabhängig der geplanten Verwendung: Ein gewisser monetärer Spielraum bietet Firmen die Chance, sich bedarfsorientiert für die Zukunft zu rüsten.

Folglich stellt sich jedoch auch die Frage, wie ein passender Unternehmenskredit gefunden werden kann. Schließlich handelt es sich bei ihm um eine Aufnahme von Schulden, die stets wohlüberlegt getätigt sein muss.

Die optimale Finanz- und Liquiditätsplanung

Bevor Sie einen Kreditantrag stellen, sollten Sie eine durchdachte Finanz- und Liquiditätsplanung durchführen. Sie enthält sämtliche essenziellen Daten zum gewünschten Darlehen:

Wie hoch soll der Kreditrahmen sein?

Bevorzugen Sie feste oder variable Zinssätze?

Welche Tilgungsrate möchten Sie bedienen und wie gestaltet sie sich?

Benötigen Sie einen Tilgungs- oder Annuitätenkredit?

Welche Zeitpunkte möchten Sie für die Tilgung von Zinsen und Raten vereinbaren? Monatlich oder pro Quartal?

Sollen außerplanmäßige Tilgungen möglich sein?

Erst dann, wenn Sie diese Fragen beantwortet haben, sollten Sie vielversprechende Kreditanbieter und deren Offerten vergleichen.

Tipp: Unternehmenskredit mit tilgungsfreiem Zeitraum

Nicht nur Existenzgründer profitieren von Firmenkrediten mit tilgungsfreien Zeiträumen. Diese sind vor allem deswegen attraktiv, weil für eine bestimmte Periode keine Tilgungen fällig werden. Lediglich die Zinsen sind zu bezahlen. Dadurch wird die Liquidität geschont, was weitere Investitionen ermöglicht. Ein Nachteil kann jedoch die Zeit nach der Tilgungsfreiheit sein: Im Vergleich zu stetig abbezahlten Krediten sind die Raten ab diesem Punkt höher. Ist das Unternehmen oder die Selbstständigkeit noch nicht profitabel genug, könnte dies zu finanziellen Engpässen führen. Es gilt also zu überlegen, ob diese Form des Kredits für Sie infrage kommt. Ein Blick auf den Geschäftsplan kann Sie bei der Entscheidung unterstützen.

Kreditanbieter mit den besten Konditionen ausfindig machen

Unternehmenskredite mit ansprechenden Konditionen finden Sie bei mehreren Anbietern. So stehen Ihnen staatlich geförderte Optionen, aber auch Kredite über die Hausbank zur Verfügung. Daneben gibt es die Möglichkeit, einen Firmenkredit bei Onlinebanken aufzunehmen. Beachten Sie in jedem Fall die Konditionen, die je nach Anbieter stark variieren können.

Der staatlich geförderte Kredit steht vor allem Existenzgründern zur Verfügung. Das Paradebeispiel hierfür ist der ERP-Gründerkredit. Zugleich gibt es einige Förderbanken, die auch etablierten Firmen einen solchen durch den Staat unterstützten finanziellen Spielraum einräumen. Dies unterscheidet sich jedoch von Bundesland zu Bundesland. Im Freistaat Bayern stellt die LfA eine solche Förderbank dar. In Berlin ist es die IBB. Beachten Sie außerdem, dass ein solches Darlehen unabhängig einer KfW-Förderung stets über Ihre Hausbank beantragt werden muss. Dies bietet dem Institut den Vorteil, das Ausfallrisiko dank der staatlichen Unterstützung reduzieren zu können. Für Sie bedeutet das im Umkehrschluss, dass Sie meist von günstigeren Konditionen profitieren.

Ein ausführlicher Vergleich der Angebote lohnt!

Selbstverständlich ist es ebenso möglich, auf Förderungen seitens des Bundes zu verzichten. Auch in diesem Fall können Sie einen Unternehmenskredit bei Ihrer Hausbank beantragen. Jedoch sind die Zinsen hierfür in der Regel höher. Der Grund dafür ist das potenziell größere Risiko eines Ausfalls. Sie haben Ihr Firmenkonto bei einer Onlinebank? Hier gilt Ähnliches, wobei die Kreditkonditionen aufgrund fehlender lokaler Ansprechpartner in der Regel günstiger sind.

Vergleichen Sie also in jedem Fall ausführlich, welches Angebot Ihren Wünschen und Bedürfnissen entspricht. So machen Sie exakt den Unternehmenskredit ausfindig, der Ihnen tragfähigen finanziellen Spielraum jetzt und für die Zukunft bietet. (KTAD)