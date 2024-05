Pause schon beendet? „And Just Like That…“-Dreh: Und einfach so… ist Aidan zurück

Dreh zur neuen Staffel "And Just Like That..." in New York: Sarah Jessica Parker und John Corbett stehen wieder gemeinsam vor der Kamera. (hub/spot)

SpotOn News | 22.05.2024, 13:01 Uhr

Bei der Produktion der dritten Staffel von "And Just Like That..." dreht Sarah Jessica Parker wieder mit John Corbett. So schnell hatten ihn viele Fans wohl nicht zurückerwartet.

Aidan ist zurück bei "And Just Like That…". Wie Bilder vom Dreh zur dritten Staffel des "Sex and the City"-Ablegers zeigen, steht Sarah Jessica Parker (59) alias Carrie Bradshaw wieder mit Aidan-Darsteller John Corbett (63) vor der Kamera. Die Rückkehr von Carries Partner in die Geschichte könnte für einige Verwunderung sorgen. Schließlich haben sich die beiden am Ende von Staffel zwei darauf geeinigt, eine Pause einzulegen, solange Aidans Kinder noch Teenager sind. Von fünf Jahren war die Rede.

Nun scheint klar zu sein, dass Aidan sich nicht ganz verabschiedet hat. Auf den Bildern vom Set ist Sarah Jessica Parker in einer hellblauen Baumwollhose, einem schwarzen Pullover, weißen Stiefeln und Buch in der Hand zu sehen. Corbett trägt dunkle Hose und ein dunkelblaues Hemd.

Neue Staffel kommt nächstes Jahr

Bevor die Fans erfahren, ob die Pause von Aidan und Carrie, die bereits in der Originalserie "Sex and the City" miteinander verlobt waren, schneller vorüber ist als gedacht, müssen sie sich noch etwas in Geduld üben. Die dritte Staffel von "And Just Like That…" kommt wohl erst 2025.

Die Dreharbeiten für die neuen Folgen haben Anfang Mai begonnen. Auf Instagram teilten die drei Hauptdarstellerinnen Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon (58) und Kristin Davis (59) Fotos von ihren Drehbüchern. Viel ist über die dritte Staffel von "And Just Like That…" aber noch nicht bekannt.

Neben Carrie Bradshaw, Miranda Hobbes, Charlotte York, und offensichtlich Aidan Shaw, werden auch Anthony Marentino (Mario Cantone, 64), Lisa Todd Wexley (Nicole Ari Parker, 53), Seema Patel (Sarita Choudhury, 57) und Lisette Alee (Katerina Tannenbaum) wieder in der Serie ihre Auftritte haben. Karen Pittman (38), die Mirandas Professorin und spätere Freundin Nya Wallace spielte, gab im März bekannt, dass sie für die dritte Staffel nicht mehr zurückkehren wird. Auch Sara Ramírez (48) alias Che Diaz wird nicht mehr dabei sein. Dafür wird Rosie O'Donnell (62) eine Rolle bekommen.