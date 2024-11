"Was für ein Kerl" Andere Musiklegenden verabschieden sich vom großen Quincy Jones

Elton John (l.) und Quincy Jones im Jahr 2019. (wue/spot)

SpotOn News | 04.11.2024, 21:44 Uhr

Zahlreiche Stars trauern um Quincy Jones. Nach Beileidsbekundungen erster Promis haben sich auch weitere legendäre Musiker zu Wort gemeldet.

Der legendäre Quincy Jones (1933-2024) ist im Alter von 91 Jahren in seinem Zuhause in Bel Air gestorben. Schon alleine wie viele prominente Menschen aus dem Showbusiness sich mit teils rührenden Worten von dem Musikproduzenten und Komponisten verabschieden, macht deutlich, welch großen Einfluss er in den vergangenen Jahrzehnten auf die Welt der Musik hatte. Und das nicht nur als Produzent des "King of Pop", Michael Jackson (1958-2009). Einige der größten Namen aus unterschiedlichen Musikrichtungen verabschieden sich in den sozialen Medien von Jones.

Elton John hat Quincy Jones geliebt

Ein großes Lob für den musikalischen Verdienst Jones' gibt es vom "Rocket Man". "Niemand hatte eine so unglaubliche Karriere wie Quincy Jones", schreibt der britische Superstar Elton John (77) auf Instagram zu einem gemeinsamen Bild. "Er hat mit den Besten gespielt und die Besten produziert. Was für ein Kerl. Ich habe ihn geliebt."

Die Soul-Legende Lionel Richie (75) spricht den Verstorbenen auf der Plattform direkt an: "Wow, Q – was für ein großartiger Ritt!!" Ebenfalls zu einem Bild der beiden setzt Richie außerdem ein Herz-Emoji und eines betender Hände. "Mit Liebe, immer", verabschiedet er sich.

Dr. Dre (59), Rapper und einer der bedeutendsten Hip-Hop-Produzenten, spricht davon, dass es seine Karriere ohne Quincy Jones wohl nicht gegeben hätte. "Quincy ist der Grund, warum ich beschlossen habe, Plattenproduzent zu werden. Seine Platten waren meine erste Anlaufstelle, als ich mit dem Engineering begann", schreibt Dre. "All die Zeit, die ich mit ihm verbracht habe, war unbezahlbar und ich liebe es, wie offen er war – die Ratschläge, die er mir gab, die Gespräche, die wir führten, haben mir in meinem Leben und meiner Karriere geholfen. Für immer inspiriert vom unvergleichlichen Quincy Jones."

Quincy Jones: Mentor, Vater und Freund

Will Smith (56), vor seiner skandalträchtigen Oscar-Ohrfeige 2022 für viele Jahre eines der wohl wichtigsten Gesichter Hollywoods und ebenfalls Rapper, schreibt von Jones als "wahre Definition eines Mentors, eines Vaters und eines Freundes". Jener habe ihn verteidigt und ermutigt, ihn aber auch zurechtgewiesen. "Er ließ mich seine Flügel benutzen, bis meine stark genug waren, um zu fliegen", erklärt Smith.

Auch unzählige weitere Stars und große Namen aus der Musikbranche haben sich in den vergangenen Stunden von Quincy Jones verabschiedet – darunter Gladys Knight (80), Carole King (82), Darius Rucker (58), Lenny Kravitz (60) und Kelly Rowland (43) von Destiny's Child. Rapper und Schauspieler Ice-T (66) berichtet etwa, täglich mit der Weisheit Jones' zu leben. Oftmals falle das Wort "Genie", selten sei es – so wie bei dem verstorbenen Musikproduzenten – auch verdient.