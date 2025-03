Musik „Du bist der Beste“: Chappell Roan zollt Elton John emotionalen Tribut

Elton John and Chappell Roan perform onstage at Elton John AIDS Foundation 2025 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.03.2025, 14:00 Uhr

Die Popsängerin bedankt sich mit überschwänglichen Worten bei der Musiklegende.

Chappell Roan hat Elton John dafür gedankt, dass er ihr den Weg als Künstlerin bereitet hat.

Am Sonntag (2. März) stand die Popsängerin zusammen mit der 77-jährigen Musiklegende auf der Bühne seiner jährlichen Oscar-Party. Dabei zollte sie ihm mit emotionalen Worten Tribut und betonte, wie wichtig er für die LGBTQ+-Community sei.

Vor dem Duett ihres Hits ‚Pink Pony Club‘ sagte Chappell laut der Zeitung ‚Daily Mirror‘: „Du bist der Beste, Baby. Ich liebe dich so sehr. Danke, dass du das tust. Du hast so viel für die queere Gemeinschaft geopfert und du hast es möglich gemacht, dass ich die Künstlerin sein kann, die ich sein kann.“

Die 27-Jährige, die am Samstag (2. März) zwei BRIT Awards abgeräumt hatte, zollte auch ihren Eltern Dwight und Kara Amstutz Tribut. Bevor sie Eltons Hit ‚Your Song‘ coverte, erklärte Chappell, die eigentlich Kayleigh Rose heißt: „Ich denke, es ist vielleicht der beste Song aller Zeiten. Ich widme ihn meinen Eltern, weil sie mich mit Elton John bekannt gemacht haben. Ohne sie wäre ich also überhaupt nicht hier, und natürlich, Elton, das ist dein Lied. Es ist irgendwie beängstigend, es vor der Person zu singen, die es geschrieben und gesungen hat.“

Elton wiederum bezeichnete Chappell als „einen der größten Stars der Welt im Moment, und das zu Recht“. Bei der Veranstaltung, die in West Hollywood stattfand und bei der Geld für seine AIDS-Stiftung gesammelt wurde, erklärte der Künstler: „[Ich] bin einfach ausgeflippt [als ich ihre Musik hörte]. Ich wollte sie sofort in die Sendung holen. Sie kam in die Sendung und ich interviewte sie und ich verliebte mich in sie und in das Album.“ Der Brite ergänzte: „Sie spricht auch abseits der Bühne auf eine offene und wunderbare Weise mit ihrer Stimme.“