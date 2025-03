Musik Wegen globaler Krisen: Elton John befürchtete, gemeinsames Album mit Brandi Carlile sei ‚unmenschlich‘

Elton John at Never Too Late screening at New York Film Festival - Getty - October 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.03.2025, 09:00 Uhr

Der Weltstar hat mit der Country-Sängerin eine neue Platte aufgenommen - doch er hatte große Bedenken.

Elton John hatte Angst, es sei „unmenschlich“, angesichts des aktuellen Weltgeschehens ein Album mit Brandi Carlile aufzunehmen.

Der Musiker hat sich mit der Country-Sängerin für das neue Album ‚Who Believes in Angels?‘ zusammengetan, das am 4. April erscheint. Allerdings hatte er wegen des politischen Klimas zunächst Zweifel an dem Projekt, bis ihn seine Freundin davon überzeugte, dass Musik eine wichtige Rolle dabei spielt, die Menschen zu vereinen und Positivität zu verbreiten.

Er erinnerte sich gegenüber dem britischen ‚Rolling Stone‘-Magazin: „Brandi schrieb ein Lied namens ‚A Little Light‘, was an dem Tag war, an dem Israel Gaza angriff. Brandi war in ihrem Haus nebenan und ich hatte alle Zeitungen auf dem Tisch und sagte: ‚Warum nehmen wir ein Album auf, wenn all das gerade passiert? Es scheint unmenschlich zu sein, etwas aufzunehmen.'“

Doch die Grammy-Preisträgerin belehrte ihn eines Besseren. „Sie sagte: ‚Wir müssen das Positive sehen, wir Musiker müssen die Welt zusammenbringen. Das ist unsere Aufgabe.‘ Und sie ging weg und schrieb diesen Text über Positivität und das hat das Album wirklich verändert“, erzählte der ‚Tiny Dancer‘-Interpret.

Als die Idee für das Projekt erstmals besprochen wurde, war Elton fest entschlossen, „Power-Balladen“ zu vermeiden, weil er den Erwartungen trotzen wollte. „Ich wollte nicht, dass es so wird, dass sie eine Zeile singt und ich eine Zeile. Ich wollte Harmonien. Ich wollte ein richtiges Duett-Album“, erklärte der Weltstar.

Brandi fügte hinzu: „Wir haben die Balladen auf ein Minimum reduziert, weil er sagte: ‚Jeder erwartet, dass wir zusammenkommen und Power-Balladen machen. Lasst uns schnelle, positive, aufmunternde Lieder machen.‘ Und ich dachte, ‚Nun, das ist eine erstaunliche Aufgabe.'“